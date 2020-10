Søndag skjer det igjen – derfor stiller vi klokken

Siden i vår har klokken vært stilt én time fram. Klokken 3 natt til søndag får vi timen tilbake og går tilbake til normaltid.

Til helgen er sommertiden over, og det er igjen tid for å stille klokken. Klokken skal stilles tilbake. Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten / NTB

Det går mot mørkere og kaldere tider. Når vi stiller klokken tilbake igjen, blir det lysere om morgenen og raskere mørkt på ettermiddagen enn ved sommertid.

Men vi har ikke alltid stilt klokken, og ordningen med sommertid og normaltid kan bli avviklet innen få år. EU-kommisjonen gikk i 2019 inn for et forslag om å avvikle sommertid, men Rådet har ikke vedtatt forslaget som EU-kommisjonen har lagt fram. Dermed er det foreløpig ikke klart om man vil jobbe videre med forslaget i EU.

Men skulle det bli vedtatt, er det opp til hvert enkelt land å bestemme om landet skal bruke sommertid eller vintertid som normaltid. Det kan føre til økte tidsforskjeller i Europa.

I dag bruker over 70 land sommertid, det vil si mindre enn 40 prosent av verdens land. Blant våre naboland gjelder dette Sverige, Finland og Danmark, mens Island og Russland ikke har sommertid.

Norsk normaltid er en time foran den såkalte UTC-tiden, som er en felles tid som gjelder over hele verden. Sommertid er den perioden av året hvor klokkene stilles en time fram sammenlignet med resten av året. Her et bilde fra Justervesenet. Vis mer byoutline Jil Yngland / NTB

Innført og avviklet en rekke ganger

De siste 100 årene har sommertid, som man kaller tidsforskyvningen, vært innført og avviklet en rekke ganger i Norge.

Sommertid ble første gang innført i Norge i 1916. Ordningen ble videre gjenopptatt fra 1940–1945 og fra 1959-1965, og den ble innført på nytt i 1980.

Datoene for innføring av sommertid ble også endret i 1996, slik at den norske klokken skulle stilles samtidig som i andre europeiske land.

Ordningen har vært omstridt. Begrunnelsen for å stille klokken om våren var opprinnelig å få lengre og lysere kvelder om sommeren, i tillegg til å spare energi. Noen land innførte sommertid under første verdenskrig for å spare kull, men nyere studier viser at man i dag sparer svært lite strøm på å ha sommertid.

En annen hensikt er å utnytte dagslyset bedre i perioden av døgnet man normalt er våken.

Sommertid har vært innført og avviklet en rekke ganger i Norge de siste 100 årene. Her et bilde fra 1969 av kua Gullko. I 1969 ble sommertid avviklet etter å ha vært innført i en fireårsperiode. Sommertid ble sist innført i 1980. Vis mer byoutline Erik Thorberg / NTB / NTB

Flere vil kutte ut sommertid

Et argument mot å stille klokken er blant annet at dyrene har innebygde klokker, og at bøndene derfor må bruke tid på overgangen. Bondelaget er blant dem som mener den beste løsningen hadde vært å kutte ut sommertiden.

Et annet argument er at flere undersøkelser har vist at å kutte en times søvn om våren når vi går inn i sommertid, kan ha uheldige effekter på helsen.

I 2018 arrangerte NRK en uhøytidelig digital spørreundersøkelse om sommertid. I undersøkelsen, som fikk over 50.000 svar, svarte ni av ti at de vil ha normaltid hele året eller ha sommertid som normaltid.

Det er Justervesenet og Nærings- og fiskeridepartementet som har ansvaret for den offisielle tiden i Norge. Vis mer byoutline Jil Yngland / NTB

Slik husker du hvilken vei klokken skal stilles

Et spørsmål som dukker opp hos mange både om høsten og våren, er hvilken vei klokken skal stilles.

En huskeregel er at den skal stilles mot nærmeste sommerferie. Om våren lengter man fram mot sommerferien, mens man om høsten lengter tilbake til den.

En annen huskeregel er at man skal tenke på hagemøblene. Om våren setter man dem fram, og om høster setter man dem tilbake til lagring.

