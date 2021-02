Virke: Hver tiende i serveringsbransjen kan ha mistet jobben

I en fersk Virke-undersøkelse svarer rundt 40 prosent av serveringsstedene at de har gått til oppsigelser. Det kan fort bli flere, advarer utelivsaktør.

REST IN PEACE: Utelivet i Oslo har vært dødt i snart et år. Mange ansatte har vært langtidspermittert, men noen har også blitt sagt opp. Vis mer byoutline Terje Bendiksby, NTB

Medlemsundersøkelsene til Virke tegner et stadig mørkere bilde av tilstanden blant restauranter og utesteder.

62 prosent av virksomhetene sier at det er reell fare for konkurs, en økning på 7 prosentpoeng siden starten av året. I Oslo er andelen noe høyere.

Med sosial nedstengning og skjenkebegrensninger har det ikke vært mye aktivitet i utelivet den siste tiden. Som et resultat har 9 av 10 av landets serveringssteder i dag permittert ansatte.

Bedriftene melder at om lag 60 prosent av arbeidsstyrken er permittert, en svak økning fra inngangen til januar. Og nesten hver tredje virksomhet vurderer å permittere flere den nærmeste tiden.

Fire av ti har sagt opp

Pandemien som har vart i snart et år har rammet enkelte bransjer særlig hardt. Det er ikke alle disse virksomhetene som klarer seg med kompensasjon og utvidet permitteringsordning – flere har også sett seg nødt til å si opp ansatte permanent.

Faktisk har fire av ti serveringssteder gått til dette steget, ifølge Virkes undersøkelse med over 1.200 respondenter.

Basert på undersøkelsen anslår arbeidsgiverorganisasjonen at omtrent 10 prosent av dem som jobbet i restaurant/servering før pandemien, nå er sagt opp.

Stemmer det, betyr det et betydelig frafall i bransjen, for i tillegg kommer de som har sluttet på eget initiativ.

– Vil nok bli flere

ByOslo, et utelivskonsern med både konferanselokaler så vel som rene nattklubber, er blant dem som har blitt nødt til å la ansatte gå. Det forteller daglig leder Kim Søyland.

– Det har vært enkelte oppsigelser. Takket være permitteringsordningen har det ikke vært kjempemange, men med en så lang nedstengning for flere av stedene våre har det blitt noen.

Søyland sier den kommende perioden, der vi forhåpentligvis gradvis kan åpne samfunnet igjen, blir avgjørende for om det blir flere oppsigelser.

Kim Søyland, daglig leder i ByOslo. Konsernet driver steder som Nedre Løkka Cocktalbar, Justisen og Stratos. Vis mer byoutline Berit Roald

– Vil vi få noen form for lønnsstøtte? Hvis nei og det blir for eksempel åtte måneder med halv drift på grunn av smitteverntiltak, vil det bety flere oppsigelser.

ByOslo hadde før pandemien rundt 500 ansatte. Nå lønnes totalt 3,5 årsverk fordelt på flere ansatte med mindre prosent, sier Søyland. Han tror det kan stemme at 10 prosent av ansatte i bransjen er blitt sagt opp.

– Og når vi kommer lenger ut i pandemien vil nok andelen være enda større.

Bekymret for kompetanseflukt

Det er flere uønskede konsekvenser ved denne utviklingen, sier Rhiannon Hovden Edwards, leder for kultur og opplevelser i Virke.

For det første er serveringsbransjen ifølge henne en av de viktigste inngangsportene til arbeidslivet for unge ufaglærte. De er hun nå redd for at blir stående utenfor.

– På den andre siden er det stillingene som krever spisskompetanse. Vi har allerede kokkemangel i landet og sliter med å utdanne lærlinger. Så vi er bekymret både for unges inngang til arbeidslivet og for at kompetansen flykter fra bransjen, sier Hovden Edwards.

Rhiannon Hovden Edwards, leder for kultur og opplevelser i Virke. Vis mer byoutline Virke

Når éns arbeidsplass er den andres fritid

Virke-toppen peker på det utfordrende ved å bli stengt på svært kort varsel, slik som har skjedd for særlig utelivsbransjen når myndighetene har sett seg nødt til å stramme inn på smitteverntiltakene.

Ansatte som tidligere har vært permittert og så har blitt tilbakekalt, har da blitt permittert på nytt. Dette koster.

– På det mest ekstreme har bedrifter opplevd å bli stengt på én dags varsel og så må de permittere med to ukers full lønn uten noen inntekter. Sånne ekstraregninger tærer på, sier Hovden Edwards.

Hun mener at det burde være logisk at de som må ta den tyngste støyten i smittevernarbeidet må sikres av et sikkerhetsnett.

– Vi skal nå møtes mindre, men det er mange steder folk møtes. Noen av dem er arbeidsplasser, andre fritid. Så har regjeringen prioritert arbeidsplasser over fritid, men i serveringsbransjen er arbeidsplassen det som for andre er samlingssteder på fritiden.

Mer enn 10 prosent har sagt opp selv

E24 har tatt kontakt med flere utelivsaktører, fortrinnsvis i Oslo, for å høre om de er blant selskapene som har sagt opp ansatte. Vi har for det meste fått avkreftende svar.

Noho-topp Karl-Henning Svendsen er blant dem som svarer at de «bare» har permittert ansatte. Hans inntrykk er at dette gjelder de fleste andre i bransjen også.

– Vi har definitivt mistet mer enn 10 prosent av våre ansatte, men det handler ikke om oppsigelser fra vår side.

Karl-Henning Svendsen i Noho Norway Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar / E24

Han estimerer at Noho-stedene, som blant annet omfatter Kulturhuset, Prindsens Hage, Oslo Camping, Youngs og Colonel Mustard (alle i Oslo), til sammen har fått over 50 oppsigelser i løpet av pandemien.

– Det er en del som har hørt på Erna Solberg som jo sa at langtidspermitterte burde søke nye jobber. Det er det noen som har lyktes med. Og så er den andre hovedårsaken til oppsigelsene vi har fått at den enkelte ikke lenger har råd til å bo i Oslo og har flyttet hjem til foreldrene.

