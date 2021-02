Arbeidstilsynet stenger ikke Brun og Blid-sentre

Tilsynet har fått dokumentasjonen de etterlyste om smitteverntiltakene på solsentrene.

FÅR HOLDE ÅPENT: Brun og Blid sentrene blir ikke pålagt å stenge. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen

Malene Emilie Rustad

Maiken Svendsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Arbeidstilsynet truet med å stenge 23 Brun og Blid-sentre 12. februar, på grunn av manglende dokumentasjon på smittevern på sentrene deres.

Nå har Arbeidstilsynet besluttet at de ikke stenger solsentrene.

– Nei, det blir ikke nedstenging. Daglig leder har oppfylt påleggene som går på covid-19 smitte, og derfor så vi oss ikke nødt til å stenge ned sentrene, sier seksjonsleder Johs B. Lægland i Arbeidstilsynet til E24.

Arbeidstilsynet etterspurte dokumentasjon fra FSI Solsenter, som eier de 23 solsentrene, på kartlegging og risikovurdering knyttet til coronaviruset.

FSI Solsenter eies av Brun og Blid Holding, som eies av Thorbjørn Frantzen. De ansatte i FSI Solsenter er renholdsarbeidere, og deres eksponering for coronaviruset var ett av hensynene som lå bak Arbeidstilsynets mulige stenging.

– Ingen dramatikk

Før helgen skrev Frantzen i en e-post til E24 at det ikke ville være grunnlag for stans.

– Arbeidstilsynet har påpekt at vi har hatt gamle ansettelseskontrakter og noen ufullstendige rutiner. Vi retter selvfølgelig opp i dette og svarer på alle spørsmål. Vi har leid inn et profesjonelt byrå til å bistå oss med å få alt på plass. Det er ingen dramatikk i dette, skrev han da.

Siden oktober i fjor har Arbeidstilsynet før tilsyn med Brun og Blid Solsenter AS og FSI solsenter, begge datterselskap av Frantzens Brun og Blid Holding AS. Seksjonsleder Lægland forteller at tilsynene vil fortsette.

