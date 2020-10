Europeisk luftfartsmyndighet mener 737 Max-flyene er trygge

Det ulykkesutsatte flytypen Boeing 737 Max har stått på bakken siden mars 2019. Fredag sier den europeiske luftfartsmyndigheten EASA at de vurderer flyet som trygt å fly innen utgangen av året.

Norwegian hadde 18 Max-fly i luften før flymodellen ble satt på bakken for halvannet år siden. Vis mer byoutline Vidar Ruud / NTB

– Vår analyse viser at dette er trygt, og sikkerhetsnivået som er oppnådd er høyt nok for oss, sier administrerende direktør Patrick Ky i Den europeiske luftfartsmyndigheten EASA til Bloomberg.

Luftfartsmyndigheten vil dermed utstede en formell erklæring, som myndigheten venter vil komme i november.

Krever endringer

Godkjenningen kommer på tross av at endringene som EASA ønsker innført ikke vil være klare før om opptil to år. EASA krever ifølge Bloomberg at det installeres en syntetisk tredje sensor for økt sikkerhet.

– Det vi diskuterer med Boeing er at med den tredje sensoren kan vi oppnå enda høyere sikkerhet, sier Ky.

346 personer mistet livet

I oktober 2018 og mars 2019 krasjet to av Boeings 737 Max 8-fly kort tid etter avgang i henholdsvis Indonesia (Lion Air) og Etiopia (Ethiopian Airlines).

346 mennesker mistet livet i de to ulykkene som førte til at flytypen ble satt på bakken og flere granskninger ble innledet.

En feil ved styringssystemet MCAS fikk tidlig skylden for å ha forårsaket ulykkene som førte til at 346 mennesker mistet livet. Dette systemet skulle i utgangspunktet hindre at flytypen steilet. Boeing har senere oppdatert programvaren til styringssystemet.

Hindret av corona

EASA begynte med testflyginger av 737 Max-flyene tidlig i september.

I juni startet det amerikanske luftfartstilsynet (FAA) sine testflyginger av Boeing-modellen.

– EASA har samarbeidet tett med FAA og Boeing for å få Boeing 737 Max-flyene tilbake i drift så fort som mulig, men bare så snart vi er overbevist om at de er trygge, skrev EASA i en pressemelding i august.

Coronapandemien har lagt hindringer for den europeiske testingen på grunn av reiserestriksjoner.

Saksøkt av Norwegian

Norwegian kansellerte i sommeren ordre på 92 737 Max-fly og saksøkt Boeing for blant annet kontraktsbrudd.

Det norske flyselskapet hadde 18 Max-fly i luften før flymodellen ble satt på bakken. Etter planen skulle Norwegian få levert mer enn 100 fly av flytypen.

