Mener Securitas-datter opptrer «særdeles umoralsk» under vekterstreiken

Et datterselskap av Securitas, PSS Securities, utfører arbeid der bransjekolleger er tatt ut i streik. Kunden mener de ikke utfører vekterarbeid.

Publisert: Oppdatert: 21. oktober 2020 13:50 , Publisert: 21. oktober 2020 12:37

Sikkerhetsselskapet Avarn Security leverte frem til streiken i vaktbransjen tjenester på Sandvika Storsenter for å sikre at de besøkende holdt avstand.

På grunn av den pågående vekterstreiken ble vektertjenestene redusert, og ifølge Norsk Arbeidsmandsforbund utfører nå Securitas’ datterselskap, PSS Securities, denne jobben.

Forbundsleder Anita Johansen sier i en kommentar at det er moralsk forkastelig at streikebelagt arbeids utføres av uorganiserte arbeidstagere og bedrifter.

– Det er også særdeles ukollegialt ovenfor virksomheter som er en del av den pågående streiken. Vi krever derfor at dette må opphøre umiddelbart, sier Johansen.

PSS Securities har vist videre til deres kunde Sandvika Storsenter etter E24s henvendelser. Selskapet ønsker heller ikke å kommentere Johansens utsagn.

Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Kathrine Ingerø forklarer at bestillingen som ble gitt PSS Securitas var to arbeidere som skulle ivareta smittevernet på senteret.

Bestillingen ble gitt 17. oktober, over en måned etter at vekterne gikk ut i streik.

– Det ble understreket at de skulle leies inn som en del av senterets servicetilbud, forklarer Ingerø.

– Ikke overraskende

Hovedtillitsvalgt i Avarn Security, Christian Svensen sier han ikke er overrasket.

– Det er uheldig at et datterselskap av Securitas tar over oppgaven vår, men det er ikke overraskende at en organisasjon som velger å stå utenfor fagorganisering velger å gjøre dette, sier Svensen.

Han mener også at det er ukollegialt, men vil understreke at det ikke er sikkert de ansatte vet at de tar over bransjekollegers arbeid.

Megling førte ikke frem

Etter fire ukers streik møttes partene i vekterstreiken til tvungen megling torsdag forrige uke, men meglingen førte ikke fram. Dermed fortsatte streiken.

– NHO hevder de har kommet med et godt tilbud. Parat mener tilbudet er dårligere enn det vi gikk til streik på. Derfor hadde vi ikke annet valg enn å fortsette streiken, sa forhandlingsleder i Parat, Lars Petter Larsen til NTB torsdag.

Streiken har nå pågått i over en måned, og det er så langt tatt ut 2.169 vektere i streik. Blant kravene fra arbeidstagersiden er at tilleggene for natt- og helgearbeid skal økes.

Direktør i NHO Service og Handel har tidligere uttalt at de har kommet arbeidstageren i møte på deres hovedkrav og tilbudt gode lønnstillegg, tilsvarende det andre grupper har sagt ja til.

