Hotellkjede med «banebrytende» satsing under pandemien: – Dette trenger norsk reiseliv nå

Classic Norway Hotels har permittert 80 ansatte som følge av coronapandemien. Nå satser hotellkjeden likevel millioner på å utvikle aspiranter innenfor norsk reiseliv.

Administrerende direktør, Stephen Meinich-Bache, skal selv fungere som mentor for en av de nye lærlingene i januar. Vis mer byoutline Classic Norway Hotels

Hotellkjeden Classic Norway er i ferd med å dra i gang en ny satsing der de skal hjelpe nyutdannede studenter innenfor reiseliv til å få en kickstart i karrieren.

Det forteller administrerende direktør, Stephen Meinich-Bache, til E24.

– Vi valgte å starte dette programmet fordi vi ser et behov for å rekruttere unge og dyktige ansatte i næringen, sier Meinich-Bache.

Selskapet har allerede flere studenter som jobber for å ta fagbrev på disse hotellene.

Det nye «trainee-programmet» er derimot skreddersydd for unge som har fullført utdanning innenfor hotell og reiseliv, og som nå ønsker praktisk ledererfaring.

– Vår investering til næringen

– Vi er i en utfordrende tid, og ønsker derfor å hjelpe unge inn i næringen, og gjøre de konkurransedyktige når de skal søke jobber, sier han.

Utviklingen av hotellkjedens nye fremtidssatsing ble satt i gang i høst, samtidig som den nye permitteringsbølgen skylte over bransjen.

Classic Norway har så langt måtte permittere 80 ansatte som følge av coronapandemien. Hotellkjeden har 18 hoteller og overnattingssteder.

Administrerende direktør, Stephen Meinich-Bache Vis mer byoutline Classic Norway Hotels

– Det er trist når folk har et brennende ønske om å jobbe innenfor reiselivsnæringen og ikke får muligheten, sier han.

Programmet vil koste hotellkjeden mellom to til tre millioner kroner.

– Dette er vår investering i utviklingen av næringen i fremtiden, som vil skape kvalitet og kompetanse hos dem som trenger det mest, forteller direktøren.

Får dekket alle kostnader

Programmet har oppstart allerede i januar, der hotellkjeden vil ansette fem traineer i en turnus på 12 måneder, med overlapping av nye traineer i august.

Under programmet vil de ferske aspirantene få dekket alle kostnader som mat og overnatting, i tillegg til at de vil bli betalt for arbeidet de gjør på lik linje med de andre ansatte i hotellkjeden.

– Utfordringen til nyutdannede er å få praktisk erfaring, som vil by på store utfordringer fremover. Vi ønsker derfor muligheten til å få dyktige folk inn i vår bransje, og hjelpe de som aspirerer til lederstillinger innenfor næringen, sier Meinich-Bache.

Jobben til traineene vil variere. De vil blant annet lede renholdet og få praktisk ledererfaring.

De skal også jobbe tett med hotellsjefene, og vil bli tildelt hver sin mentor fra hotellkjedens ledelse.

Dette inkluderer også Classic-direktøren selv.

– Når traineene er ferdig med programmet vil de være gode ressurser for både Classic Norway Hotels, og andre i virksomheter i bransjen.

– Lærer masse av kjøkkensjefene

Hotellkjeden har allerede ansatt flere lærlinger som jobber mot å få fagbrev innenfor de kreative yrkene i næringen.

Emma Silseth Herskedal (18) og Fredrik Lervik (19) er ansatt som lærlinger hos Molde Fjordstuer, som drives av Classic Norway Hotels.

Herskedal har jobbet der i nesten fire år, og har vært kokkelærling i halvannet år.

Begge lærlingene stakk også av med seieren under høstens Asko servering Norgescup for lærlinger i Møre og Romsdal.

Fredrik Lervik (t.v.) og Emma Silseth Herskedal (t.h) jobber som kokkelærlinger hos Molde Fjordstuer, som drives av Classic Norway Hotels. Vis mer byoutline Molde Fjordstuer

– Jeg stortrives, selv om det kan være ganske hektisk innimellom, sier Herskedal til E24.

– Kjøkkenet har ambisjon om å være Moldes beste, og jeg lærer masse av kjøkkensjefene. Det er både sosialt og gøy.

Lærlingen har fortsatt ikke bestemt seg om det er kokk hun skal fortsette å jobbe som etter hun har fått fagbrevet sitt, men hun vet at hun har havnet innenfor riktig felt.

– Om ikke direkte i et restaurantkjøkken, så kanskje å lære barn og unge om mat og matglede gjennom undervisning, sier hun.

– Dette er noe reiselivet trenger nå

– Jeg har godt kjennskap til hotellkjeden, og jeg synes det de gjør er banebrytende, sier administrerende direktør i NHO reiseliv, Kristin Krohn Devold.

Hun uttrykker også beundring over at hotellkjeden har klart å holde seg samlet under pandemien.

Administrerende direktør i NHO reiseliv, Kristin Krohn Devold, mener hotellkjedens satsing er «banebrytende». Vis mer byoutline Oda Hveem / Fete Typer

– Denne satsingen er fremoverlent og bevis på moderne tenkning, der de satser på høykompetent arbeidskraft, sier hun.

– Dette er noe som norsk reiseliv trenger nå.

Devold tror at de fleste virksomhetene innenfor reiselivsnæringen vil starte med bemanning i våres og mot sommeren, dersom den nye coronavaksinen slår igjennom.

– Her er de først ut, noe som jeg synes er klokt, sier hun.

Likevel tror ikke Devold at satsingen kommer til å spre seg som ild i tørt gress, og tror at de fleste andre virksomheter heller vil prioritere å ansette tidligere arbeidstagere som er ute i permisjon.

Har permittert ansatte

Ifølge coronaoversikten til E24 har hotellkjeden permittert 80 ansatte, blant tre av deres 18 hoteller og overnattingssteder.

– De største innstrammingene har blitt gjort på hovedkontoret, sier Meinich-Bache.

I juni ble 34 ansatte permittert hos Molde Fjordstuer, mens totalt 56 ansatte ved Refsnes Gods og Strand Hotel Fevik ble permittert i midten av november.

– Trainee-programmet er satt opp uavhengig av selve driften til Classic Norway Hotels, og skal derfor ikke erstatte de som er permitterte, sier han.

Direktøren peker også på lærlingene som i dag er i arbeid, til tross for permitteringer, slik at de sikrer opplæring og utvikling.

– Jeg tror ikke permitterte i hotellkjeden vil reagere på programmet som blir satt opp. Programmet er skapt for å bringe vekst i hotellkjeden, så jeg håper dette kan føre til at vi får de permitterte tilbake på jobb, avslutter Meinich-Bache.

