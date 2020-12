Fra 0 til 6 millioner kroner i formue for golfesset

Golfspilleren fra Oslo kan vise til store endringer på bankkontoen etter å ha tatt golfverdenen med storm de siste to årene.

Publisert: Oppdatert: 7. desember 2020 20:46 , Publisert: 7. desember 2020 20:34

Golfkometen Viktor Hovland hadde en samlet inntekt på over 836.000 kroner i fjor.

Inntekten i 2019 tilsvarer en økning på nesten 18.500 prosent fra 2018, der golfspilleren kunne vise til en skattbar inntekt på 4.497 kroner.

Det viser tall hentet inn av E24 kvelden før skattelistene publiseres tirsdag morgen.

I tillegg viser oversikten at golfproffen for første gang kan vise til en formue i millionsiktet, med drøye 6 millioner kroner i nettoformue.

DN omtalte saken først.

Premie på 11 millioner

Men Hovlands formue kan bli betydelig større neste år.

For søndag kveld vant golfproffen årets siste PGA-turnering, Mayakoba Golf Classic, etter å ha senket en birdie på siste hull.

Hovland stakk av med 11 millioner kroner i premiepenger.

– Å spille her første gang, som amatør på PGA-touren og så vinne her senere, det er veldig kult, sa Hovland på en pressekonferanse etter seieren.

Gullår

2020 har vært et godt år for den norske golfproffen, til tross for situasjonen verden står i.

Oslo-gutten har sopt inn nesten 16 millioner kroner i løpet av sesongen, viser tall fra PGA.

I tillegg høstet Hovland inn flere sponsoravtaler i løpet av 2019, inkludert det svenske klesmerket JL Lindeberg, golfmerket Ping og klokkeprodusenten Audemars Piguet.

Rankinghopp

Med seieren klatret også Hovland oppover på rankinglistene, og er nå rangert som verdens 15. beste golfer, kun to år etter at han slo gjennom da han vant det amerikanske amatørmesterskapet i golf.

Hovland ble proff etter å ha blitt beste amatør i både Masters og U.S. Open i 2019, og klarte å spille seg til fast plass på PGA-touren til 2019/2020-sesongen.

I februar ble han den første nordmannen til å vinne en turnering på PGA-touren da han vant Puerto Rico Open.

