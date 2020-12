For få år siden var han fattig student. I fjor tjente vossingen 55 millioner.

Fra et hjemmekontor på Voss har Njal Karevoll (36) gjort så stor suksess som gründer at han har havnet på børsen i New York.

– Arbeidsplassen min er her på Voss, men oppgavene løses over hele verden, sier Njal Karevoll, som lever gründerdrømmen. Vis mer byoutline Ingerid Jordal

