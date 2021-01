Søknadsportalen åpnet klokken åtte: Flere bedrifter har allerede fått penger på konto

Flere av bedriftene som søker om kompensasjon vil kunne ha pengene på konto allerede i dag.

Vis mer byoutline Olav Olsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

De første søkerne har allerede fått penger utbetalt etter at kompensasjonsordningen for næringslivet åpnet mandag klokken åtte.

– Om det er en kurant søknad vil den bli behandlet innen noen sekunder.

Pengene kommer raskt på konto og noen vil kunne få de i dag sier næringsminister Iselin Nybø (V) til E24 mandag formiddag.

Den første timen etter åpning fikk to bedrifter innvilget kompensasjon. Klokken 10 hadde tallet økt videre til fem. I tillegg ble to søknader behandlet allerede i helgen som del av testingen av plattformen.

– De hadde en test på fredag med en bedrift i Brønnøysund som søkte fredag formiddag og hadde pengene på konto samme dag.

Les også Hotellet valgte å holde hjulene i gang da landet stengte på nytt. Det kan bety mindre støtte nå.

Antallet søknader vil stige

Iselin Nybø tror antall søknader nå vil stige raskt. Plattformen kan håndtere hele 9.000 søknader i minuttet hvis det trengs.

– Foreløpig har ikke trykket helt manifestert seg, det er tusenvis av bedrifter som har ventet på dette.

– Det er en plattform der du må ha godkjenning fra revisor og regnskapsfører i forkant. Hvis søknaden er kurant, så vil den bli behandlet på noen sekunder og gå rett til utbetaling, sier Nybø.

Ifølge henne vil noen av dem som søker, få pengene allerede i dag. Dersom søknaden går til manuell behandling kan det ta noe lengre tid.

Les også Bedriften hans har kjøpt «konkursforsikring»: – Det er en skummel tid

Kan søke for to perioder

Kompensasjonsordningen skal hjelpe bedrifter som er rammet av koronapandemien. Den dekker inntil 70 prosent av faste unngåelige kostnader for september og oktober, og 85 prosent for november og desember.

Ordningen er allerede forlenget ut april, og Nybø åpner for at den kan bli ytterligere utvidet i tid hvis det er behov for det.

Publisert: Publisert: 18. januar 2021 10:32