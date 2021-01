SAS politianmeldes i Danmark

Danmarks transportdirektorat politianmelder SAS for ikke å ha refundert reiser som ble hindret av viruspandemien.

Danmarks transportdirektorat politianmelder SAS for ikke å ha betalt tilbake for ubrukte flybilletter.

Det opplyser danske Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i en pressemelding.

Direktoratet har påbudt totalt 12 flyselskaper å refundere passasjerer som ikke kunne fly på grunn av viruspandemien.

Det inkluderer Norwegian, som ble anmeldt for manglende overholdelse i desember.

SAS ble imidlertid ikke politianmeldt den gang. Her ville direktoratet heller ta stilling på nyåret, noe de nå har gjort.

Nå er det opp til dansk påtalemyndighet å vurdere innstillingen om å reise tiltale mot SAS.

– Overrasket

Pressesjef Jon Eckhoff i SAS sier at de tar anmeldelsen til etterretning.

– Men jeg må si at vi overrasket over beslutningen, ettersom vi har tilbakebetalt 99,8 prosent av kravene. Det er selvfølgelig beklagelig overfor kundene at vi ikke kom helt i mål, sier Eckhoff til E24.

Han opplyser at de ikke har fått mer informasjon om bakgrunnen for anmeldelsen.

Millionbot

Også Aegean Airlines, Air France, Brussels Airlines, easyJet, KLM, Ryanair, TAP Portugal, Thai Airways og Vueling har tidligere blitt politianmeldt av det danske direktoratet.

Lufthansa, som også har fått påbudet, har ikke blitt anmeldt.

I Norge har Luftfartstilsynet tidligere gitt SAS bot på én million kroner for å være treg med tilbakebetaling,

