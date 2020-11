Listhaug tviler på enighet om krisepakken søndag kveld

Frps forhandler Sylvi Listhaug sier hun ikke tror at budsjettpartene blir enige søndag, men sier det går i riktig retning.

Frps Sylvi Listhaug på vei til budsjettforhandlinger og forhandlinger om krisepakke på Stortinget søndag kveld. Vis mer byoutline Vidar Ruud / NTB

NTB

Publisert: Publisert: 15. november 2020 18:44

Partiene møttes til nye forhandlingsmøter søndag ettermiddag. I en pause sier Listhaug at hun tror det skal holde hardt å komme til enighet i løpet av søndag.

– Det tror jeg blir vanskelig, men vi får se. Det går i hvert fall i riktig retning, sier hun.

Fremskrittspartiet forhandler med regjeringspartiene på Stortinget om den nye krisepakken til coronarammede bedrifter, samt om statsbudsjettet til neste år. Frp har hele tiden vært klar på at det haster å komme til en delenighet om krisepakken for å hjelpe coronarammede bedrifter, og har anklaget regjeringspartiene for trenering.

Tidligere søndag slo statsminister Erna Solberg (H) tilbake mot anklagene og hevdet at regjeringen har lagt store innrømmelser på bordet.

– Dette er vel en del av det vanlige forhandlingsspillet, man vil ha mer, sier Solberg om beskyldningene til NTB søndag.

– Jeg tror vi har lagt på bordet ting som vil oppfattes som veldig bra for næringslivet i forbindelse med kompensasjonsordningen. Vi har gitt gode innrømmelser og forbedringer, sier Solberg.

Frp-leder Siv Jensen reagerer på uttalelsene:

– Noe spill er det ikke fra vår side. Nå er det om å gjøre at krisepakken blir bra nok, uttaler hun.