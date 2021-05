Ny dag med lange polkøer

Men det ble ikke en tredje salgsrekord denne uken.

LØKKAKØ: Lørdag som fredag strekte køen seg utenfor polet på Grünerløkka langt nedover gaten. Vis mer byoutline Mattis Sandblad

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Til tross for at nordmenn handlet rekordmange flasker fra Vinmonopolet fredag, var det lange køer i Oslo også lørdag.

Utenfor polet på Ullevaal svingte køen både én og to ganger lørdag formiddag. Omtrent 20 meter fra inngangen sto Jess Andersen (56).

– Jeg har stått her i omtrent en time, men er på oppløpssiden nå, sier han.

At han er å finne i kø nå handler kun om dårlig planlegging, vedgår Andersen.

– Men så blir jeg stjerna på hjemmebane og får jeg et par pils ekstra i belønning.

Jess Andersen endte opp med å stå over en time i kø for mandagens sprudlevin. Vis mer byoutline Mattis Sandblad

Et godt stykke lenger bak finner vi Kristin Abildsnes (55). Hun forteller at hun var og så an situasjonen i går også, men at hun snudde ved synet av det som var en enda lenger rekke med alkoholtørste mennesker.

Som de fleste andre er hun ute for å kjøpe musserende vin til nasjonaldagen.

– Det er bedre i dag, men jeg må nok stå her en times tid.

– Kommer du til å være tidligere ute neste år?

– Det kommer sikkert til å bli gjort i siste liten da også.

Enmetersregelen bidrar til at køene i år blir ekstra lange. Vis mer byoutline Mattis Sandblad

Når polet blir Jesus

Heller ikke bergenserne fikk handlet fra seg fredag.

Observante besøkende ved polet i Valkendorfsgaten i Bergen sentrum har de siste dagene kunnet registrere noe nytt ved byggets fasade. Der har nemlig gatekunstneren Canevil slått seg løs.

Utgangspunktet er et renessansemaleri av Jesus som helbreder en spedalsk, til stor oppstandelse. Canevil har imidlertid byttet ut Jesus med Vinmonopolets logo.

E24 har vært i kontant med kunstneren som ikke ønsker å forklare i detalj hva han mener med verket. Det skal først og fremst være opp til mottageren, sier han.

byoutline Øistein Jakobsen

– Det er et verk med mange lag. Det handler ikke bare om alkohol, men om hvordan det siste året har påvirket oss på mange forskjellige måter.

At det var akkurat nå verket fikk se dagens lys er litt tilfeldig, sier han.

– Jeg lagde den for to måneder siden, men har måttet vente på materialer som har vært forsinket på grunn av pandemien. Det var jo litt ironisk. Men det løste seg jo perfekt ved at det ble klart til disse køene.

Ingen ny rekord

Vinmonopolet var tidligere denne måneden ute og ba nordmenn om å gjøre unna handlingen i god tid før 17. mai. Men til ingen nytte, både onsdag og fredag ble det satt nye dagsrekorder.

Fredag kjøpte 333.000 kunder til sammen 1.056.000 liter.

Lørdag har det vært roligere, forteller pressekontakt Hege-Lill Hagen Asp.

– Vi selger mindre enn i går. Det er færre kunder og køene går raskere. Det har også vært en synkende trend gjennom dagen.

Dette er i tråd med handlemønsteret de andre helligdagene, sier hun. Også i julen ble det mindre pågang utover den siste salgsdagen før polet stengte.

– Det er ingen ny rekord i dag, og vi forventer en rolig avslutning på dagen. Normalt sett er det er mindre trykk siste time.

I hele 2021 forventer Vinmonopolet å omsette for 19,5 milliarder kroner. 2,8 milliarder har blitt lagt på siden utgangen av fjoråret som følge av nye runder med nedstengning av samfunnet.

Publisert: Publisert: 15. mai 2021 15:46 Oppdatert: 15. mai 2021 16:28