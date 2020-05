NRK: Norwegian-sjefen ba tidligere ansatt om å finne seg en annen jobb

Norwegian-sjefen provoserte ansatte etter å ha lagt ut en krass melding på Linkedin-profilen sin. Nå er meldingen slettet, og Jacob Schram innrømmer at kommentaren kan ha vært støtende, skriver NRK.

Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 9. mai 2020 19:08 , Publisert: 9. mai 2020 18:39

Administrerende direktør i Norwegian, Jacob Schram, la fredag ut et brev til de ansatte i flyselskapet på sin Linkedin-profil.

Her skriver Norwegian-sjefen at selskapet kun vil operere med et fåtall flyginger i Norge frem til mars neste år, slik det ser ut nå.

Her får også tusenvis av ansatte som har blitt stengt ute fra Norwegians e-post og datasystemer beskjed om at de kan registrere seg i en såkalt «talent pool», slik at de kan få informasjon om utviklingen fremover.

Etter at brevet ble publisert, har flere ansatte delt sine meninger på Schrams Linkedin-profil, og det oppsto en hissig debatt, skriver NRK.

Blant annet har en britisk kvinne, som tidligere skal ha jobbet som kabinpersonell for selskapet, omtalt oppførselen fra Norwegian som «respektløs mot alle de britiske ansatte som fremdeles ikke vet hva som vil skje med dem».

Som svar på dette, skrev Schram blant annet følgende, ifølge NRK:

– Dersom du ikke er fornøyd med det vi gjør så forslår jeg at du finner deg et annet flyselskap å jobbe for!

Svaret ble lagt ut natt til lørdag, og slettet morgenen etter, ifølge nyhetskanalen.

Siden har ikke noen i Norwegian ønsket å stille til et intervju med NRK, men Schram skriver følgende i en e-post til nyhetskanalen:

«Jeg har slettet en formulering som jeg ser kunne oppfattes støtende, det var aldri meningen».

«Mitt klare budskap som jeg har kommunisert til alle i Norwegian er at det er hjerteskjærende at så mange flotte kolleger mister jobbene sine eller har blitt permittert. Det er brutalt, men vi er nødt til å se virkeligheten i øynene. Det er ingen trygg havn for noen av oss,» legger han til.