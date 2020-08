Åpner for å selge Geelmuyden Kiese

Hans Geelmuyden vil på sikt redusere sitt eierskap i kommunikasjonsbyrået «betydelig».

Publisert: Oppdatert: 3. august 2020 15:58 , Publisert: 3. august 2020 15:31

– Jeg blir en mye mindre eier, om jeg i det hele tatt forblir en eier, sier Hans Geelmuyden i et intervju med E24.

Mandag kom meldingen om at 63-åringen går av som toppsjef i kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese.

Det er Karne Lykkebo (38) som tar over som konsernsjef i byrået. Marit Høvik Hartmann (51) tar over som managing partner for GK i Norge. Hans Geelmuyden fortsetter inntil videre som styreleder.

Senere samme dag forteller han om planene om å selge seg ned i selskapet som han var med å starte.

– Jeg har ikke, ved enden av denne prosessen, tenkt å eie 96 prosent av den nye enheten. Det hadde jeg ikke hatt penger til, sier Geelmuyden.

Rasisme-bråk

Avgangen kommer etter at Hans Geelmuyden tidligere i sommer erkjente rasistiske kommentarer. Han beklaget uttalelsene etter at han tidligere i sommer ba kommunikasjonsrådgiver Umar Ashraf «lære seg vestlige verdier».

– Dette kunne jeg ikke sagt til hvem som helst. Derfor blir det rasistisk, sa Geelmuyden den gang.

Ikea og LO avsluttet samarbeidet med Geelmuyden Kiese etter kommentarene.

– Debatten om mangfold og integrering i Norge i juni i år har fremskyndet beslutningen om å slippe til yngre krefter. Står du stille, blir du skutt, sa Hans Geelmuyden i en pressemelding i forbindelse med at han går av.

Suksesjon

Geelmuyden sier avgangen er første trinn i en «suksesjon», det vil si en prosess som vil handle om hvem som skal ta over makten i selskapet.

– Neste trinn for meg vil bli å fornye eierskapet og bygge en ny og større struktur. Det er min plan, det må jeg ha tid til å gjøre, sier Geelmuyden.

Han sier det ikke betyr at de vil legge ned byrået.

– Jeg bygger. Jeg er en industribygger og det har jeg alltid vært, det er derfor vi har blitt 130 stykker, og jeg vil bygge videre skandinavisk. Da er det naturlig å få med flere eiere, for å få til det, fordi det blir et større selskap.

– 1–3 års perspektiv

– Har du tenkt på hvem som kan komme inn på eiersiden?

– Det skal jeg love deg. Jeg har tenkt veldig mye og jeg har kommet veldig langt. Jeg gleder meg til å fortelle veldig masse om det, om ett år eller to eller tre. I dag tar vi første trinn, sier Geelmuyden.

Geelmuyden Kiese har kontorer i København, Oslo, Stockholm, og Bergen. Selskapet teller 130 ansatte og ble etablert i 1989 av Jo Kiese og Hans Geelmuyden.

Påtroppende sjef Lykkebo har jobbet i GK i Danmark i ni år. Hun har vært partner de seneste fire og har sittet i GKs skandinaviske ledergruppe fra juni 2018.

