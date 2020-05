Han solgte pølser for 1,3 millioner i fjor

I 16 år jobbet han med å selge kjøkken i Stavanger. Så mistet han jobben og måtte gå på Nav. Da bestemte Flemming Barlebo seg for å følge drømmen om å få sin egen danske pølsevogn.

Flemming Barlebo - også kjent som «den danske pølsemand» stortrives med å selge pølser fra pølsevognen sin i Østervåg. Vis mer Privat

Publisert: Publisert: 27. mai 2020 18:33

– Jeg stortrives med denne tilværelsen, og håper at jeg står her på Oftedals plass om tre år også, sier Flemming Barlebo til Aftenbladet.

Du har helt sikkert sett 61-åringen og hans pølsevogn i Østervåg på en av dine byturer. Og du har kanskje også tenkt om det er mulig å livnære seg som pølseselger i Stavanger. Svaret på det er altså ja.

Solgte 25.000 pølser

Det rykende ferske årsregnskapet viser nemlig at selskapet Den Danske Pølsemand AS solgte pølser for over 1,35 millioner i fjor mot 1,1 millioner i 2018. Riktignok gikk selskapet med noen få tusenlapper i minus i fjor, men totalt sett de siste tre årene er Flemming Barlebo rundt 160.000 i pluss. Selv tar han ut en lønn på 473.000 kroner, viser regnskapet.

– Jeg er fornøyd så lenge jeg klarer å leve greit av det - og så lenge forretningen går rundt på en sunn måte, sier Barlebo, som opplyser at han har ti forskjellige pølstyper i vognen sin til en snittpris av 53 kroner.

Med en omsetning på 1,35 millioner så betyr det at den danske pølsemannen solgte litt over 25.000 pølser i fjor.

– He he, jeg har ikke regnet det på den måten, men det er i hvert fall mange pølser, sier Barlebo og humrer.

– Hvilken pølse er mest populær?

– Den klassiske røde danske og den stekte frankfurteren er de det går mest av.

Mange stamkunder

Barlebo opplyser at det kommer folk ens ærens fra hele regionen for å kjøpe pølser av han.

– Det er enormt kjekt med stamkunder. Man slår alltid av en liten prat og etter hvert blir man litt kjent. Det er den sosiale biten som er det mest givende med denne jobben.

– Og hvor ofte kommer stamkundene dine innom?

– Det varierer. Noen kommer flere ganger i uken, mens andre nøyer seg med én dag. Du skal aldri spise mer enn du har plass til én rød pølse til. Det er mitt motto, svarer han og smiler.

– Skal få den danske følelsen

Barlebo kan tilby fem ekte danske pølser som er importert fra Danmark. De andre fem typene får han levert fra Gabbas. I tillegg er det pølsebrødene og det meste av tilbehøret bestilt fra vårt naboland i sør.

– Jeg er opptatt av at folk skal få den danske følelsen når de kommer til meg. Derfor er det også viktig at produktene faktisk er fra Danmark, sier Barlebo, som er utdannet kelner.

Måtte stenge i sju uker

Han kom til Oslo for 22 år siden for å hjelpe en kamerat med å komme i gang med kjøkkensalg. Etter tre år i Oslo og 16 år i Stavanger med salg av kjøkken, mistet han jobben og måtte gå på Nav.

Det var da han bestemte seg for å realisere drømmen om en egen pølsevogn.

Det er her på Oftedals plass i Østervåg at Flemming Barlebo har sin faste plass. Vis mer Privat

– Det var en lang prosess å få tillatelse av kommunen til å drive med pølsesalg i Østervåg. Fortsatt er det slik at jeg må søke om å få stå her hvert år, men nå går det litt mer smidig. Det er jeg både glad og takknemlig for, sier Barlebo, som har hatt noen tøffe korona-uker.

– Jeg måtte holde stengt i sju uker, men heldigvis begynner det å ta seg litt opp igjen. Folk er tilbake i byen. Nå er det bare å krysse fingrene for at det blir en fin sommer med mye sol og mange sultne folk i gatene. Det er de neste månedene jeg skal legge grunnlaget for de litt tunge vintermånedene, sier Barlebo.