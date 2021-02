Norwegian hadde ifølge sin egen kvartalsrapport 156 fly ved utgangen av 2019. Fra før har flåten krympet til 143 fly, viser E24s opptelling. Lørdag ble det kjent at ytterligere 14 fly forsvinner - 12 av dem er Max-fly. Bare 15 av flyene i flåten flyr i dag passasjerer.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 3 timer siden

Coronapandemien har skapt en enorm krise i luftfarten, og i dag er det lite igjen av det globale flyimperiet og de store, luftige planene til Norwegian.

I mai i fjor fikk Norwegian støtten fra aksjonærer og kreditorer som de var helt avhengige av for å få landet den store restruktureringspakken som skulle redde selskapet.

Selskapet skisserte da en fremtid der de skulle gå fra en opprinnelig plan på 168 fly i 2020 før krisen, til mellom 110 og 120 fly etter krisen. Altså skulle omtrent hvert tredje fly ut av flåten.

Så kom bølge to. Flåten som i løpet av 2020 hadde krympet til 138 fly, skal nå reduseres til 50. «Mini-Norwegian» skal kun fly i Norge, Norden og ut i Europa.

Midt i coronakrisen har selskapet likevel en plan for å skaffe flere fly enn det, men det er bare hvis finansdirektøren får den sikkerhetsventilen han krever.

Lørdag ble det kjent at 12 av Boeings omstridte Max-fly og ytterligere to 787–9 Dreamliner-langdistansefly nå forsvinner ut av Norwegian-flåten. De er de første Max-flyene Norwegian kvitter seg.

Norwegian er en historie om et selskap som har fått til en eventyrlig global vekst, men det er også en historie om et selskap med voksesmerter, en brutal coronakrise og andre problemer – som både har vært innenfor og utenfor selskapets kontroll.

I januar 2012 la Norwegian inn Fastlands-Norges største enkeltinvestering noensinne. Med en prislapp i hundremilliardersklassen bestilte flyselskapet 222 fly, med opsjon om kjøp av enda 150 fly etter det.

Slik skulle Norwegian bli det femte største flyselskapet i Europa, målt etter flåte. Reisen mot målet ble imidlertid humpete.

Norwegian både eier og leier (leaser) fly. Alle flyene ligger i det irske datterselskapet Arctic Aviation Assets (AAA). AAA har så leid ut fly til Norwegian-selskaper eller andre aktører, som de gjorde med Airbus-flyene Norwegian fikk levert.

AAA er nå satt under konkursbeskyttelse i Irland, der selskapet er registrert.

I denne oversikten får du se E24s gjennomgang av alle flyene som i dag er malt med Norwegians karakteristiske røde snute, med eierskap, halehelt og lokasjon.

I samarbeid med flydatabasen Planespotters forsøker E24 også å vise hvilket eierforhold de enkelte flyene i Norwegians flåte har – altså om flyet er leaset eller eid. Flere av flyene i Norwegians flåte eies av ukjente selskaper med flere deleiere, og leases via en lang rekke selskaper før flyet faktisk når operatøren.

Oversikten vil oppdateres fortløpende etter hvert som Norwegians flåte forandrer seg.

E24 tar forbehold om at enkelte av opplysningene kan være utdaterte. Ser du feil eller har opplysninger om fly i bevegelse, ta gjerne kontakt med E24s journalister.

737 NG (Next Generation) er kjent som en av de store arbeidshestene i luftfarten – et kort- og mellomdistansefly som kan gjøre det aller meste som kreves av et flyselskap som Norwegian. NG er etterfølgeren til 737 Classic, hvorfra Norwegian i starten brukte 737–300 (og ett 737–500).

737 NG er flytypen som Norwegian har desidert flest av i flåten og alle er i 737–800-varianten.

I løpet av høsten 2019 solgte Norwegian 12 av flyene, og flere er på vei ut av flåten ved endt leasing-periode.

Likevel er det altså denne flytypen Norwegian må belage seg på å bruke aller mest av i årene som kommer, så lenge 737 Max 8-flyene står på bakken og leveransen av Airbus’ A320- og 321-fly lar vente på seg.

737 Max er Boeings svar på Airbus’ A320neo-fly, som ble lansert rundt ni måneder tidligere. Max-flyene skulle være neste generasjon i Boeings uhyre populære 737-serie, som er verdens mest solgte passasjerflytype.

Norwegian ble det andre flyselskapet i verden som mottok Boeing-flyet 737 Max8 – versjonen av flyet som Norwegian bestilte.

Planen var at Norwegian skulle bruke de 100 Max-flyene til å erstatte sin gamle flåte og ekspandere.

I slutten av juni 2017 landet det første Max-flyet på Gardermoen. Dette var bare én dag etter at det Indonesiske flyselskapet Lion Air fikk levert sitt første fly av samme type.

Ett år senere styrtet et av Lion Airs Max-fly i havet utenfor Jakarta. Deretter styrtet nok et Max-fly tilhørende Ethiopian Airlines i mars 2019.

I ferbruar 2021 ble det klart at 12 Max-fly forsvinner ut av Norwegian-flåten – de første selskapet kvitter seg med siden bestillingen.

Dreamliner var Boeings prosjekt for å lage en ny generasjon langdistansefly produsert i avanserte lettvektsmaterialer, med større vinduer, bedre kabinluft og dramatisk lavere drivstofforbruk enn eksisterende flytyper.

Disse faktorene var det som ifølge Bjørn Kjos skulle gjøre det mulig å få til lavpris-langdistanse – et segment mange hadde prøvd seg på uten hell.

Norwegian mottok sitt første Dreamliner-fly i juni 2013, to måneder på overtid, for å betjene selskapets nye langdistanseruter til USA og Asia.

Leveransen ble først utsatt etter at Boeing opplevde problemer med flyets litium-batterier. Etter flere nødlandinger som følge av brann og røykutvikling i forbindelse med batteriproblemene, ble flyet midlertidig satt på bakken av amerikanske luftfartsmyndigheter.

I september måtte Norwegian leie inn erstatningsfly og det ble avholdt krisemøter med Boeing.

Langdistanseflyet hadde i 2018 motorproblemer som førte til mindre flytid og oppgraderinger for samtlige fly.

I januar 2018 ble det kjent at Norwegian måtte bytte ut motorene på alle de daværende 21 Dreamliner-flyene de hadde i flåten. Motorproblemene er ennå ikke løst og Norwegian regnet med å slite med flytypen i hele 2020.

Per i dag venter Norwegian på leveranse av tre nye 787–9 Dreamliner.

Norwegian har imidlertid varslet at de vil legge ned hele langdistansesatsingen og kvitte seg med Dreamliner-flyene.

Da Norwegian i 2012 var på jakt etter nye fly, begynte en budkrig mellom Boeing og Airbus. Resultatet ble to tilbud Norwegian ikke kunne motstå, så de takket ja til begge.

Under Bjørn Kjos var planen egentlig at man ikke skulle bruke Airbus-flyene selv, men senest i fjor vinter åpnet arvtager Jacob Schram for å erstatte Max-flåten med A320-flyene dersom smertegrensen ble nådd.

I 2016 endret imidlertid Bjørn Kjos på planene sine. 30 av de 100 flyene i A320-bestillingen ble konvertert til A321LR (long range). Tallet ble senere 34. Flyene går enda lengre enn Max-flyene og Kjos ville blant annet bruke dem på ruter mellom Europa og Asia eller østkysten av USA.

Et antall A320neo-fly har vært innom Norwegians eie, men de ble leaset ut til Hongkong Express og ble etter hvert solgt. I 2019 inngikk Norwegian i forhandlinger med Airbus om å utsette leveranser av fly for totalt 10,7 milliarder kroner.

Årsaken var både at Norwegian trengte et økonomisk pusterom og at selskapet ikke ville ta i bruk A321LR ennå – man mente at det ble for dyrt å ta i bruk en helt ny flytype fra en annen leverandør på det tidspunktet.