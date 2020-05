Elkjøp med u-sving: Flytter ansatte fra Danmark til Norge

I 2017 måtte de ansatte i det norske kundesenteret til Elkjøp flytte til Danmark for å beholde jobben. Nå, tre år senere, vil noen ansatte få beskjed om å flytte til Norge.

ØKT PÅGANG: Elkjøp venter økt pågang fra kunder i Norge, og flytter nå ansatte tilbake fra Danmark. Vis mer Lise Åserud / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 26. mai 2020 17:50 , Publisert: 26. mai 2020 17:16

I 2017 flyttet Elkjøp og daværende Lefdal sine norske og svenske kundesentre til København i Danmark. Den gang måtte de ansatte enten bli med, eller miste jobben.

Siden har de to selskapene slått seg sammen, og kundesenteret ligger fortsatt i København.

Nå skal Elkjøp imidlertid gjenopprette et nytt senter i Norge for å øke kapasiteten. Det skal ligge i Lørenskog, i det samme lokalet fra 2017.

Senteret i Danmark skal ikke legges ned, men noen av arbeidsplassene blir flyttet.

Det betyr at noen ansatte vil få den samme beskjeden om å flytte, denne gangen tilbake til Norge.

Har satt i gang samtaler

– I Lørenskog vil vi i første omgang huse våre norske og svenske kundestøtteteam for kjøkken. Gradvis vil vi også etablere en andre avdeling for norsk kundebehandling samme sted, sier kommunikasjonsdirektør i Elkjøp Nordic, Jan Christian Thommesen, til E24.

– Denne vil utvikles i henhold til forventet økning i volum, og over tid er anslaget å håndtere opptil 50 prosent av all norsk kundekontakt fra Lørenskog, fortsetter han.

Etableringsprosessen i Norge vil ta omtrent ett år, og Elkjøp har satt i gang samtaler med de ansatte i den berørte avdelingen, opplyser han.

Elkjøp vil foreløpig ikke si hvor mange ansatte som skal flyttes.

– Det foregår nå en prosess for å ivareta dem. Ambisjonen er å finne andre jobber internt til de som ikke ønsker å flytte. Det finnes mange gode muligheter for løsninger lokalt på kundesenteret i København, da behovet for folk også der er stort.

Økt pågang

Bakgrunnen for flyttingen og det nye kundesenteret er økt pågang fra kunder som trenger supporthjelp, blant annet som følge av vekst i netthandelen, ifølge Elkjøp.

En annen årsak er plassutfordringer, som ifølge Elkjøp ble spesielt tydelig i lys av smittevernrutiner i forbindelse med coronaviruset. Thommesen opplyser at selskapet blant annet ble nødt til å opprette to midlertidige kundesenterlokasjoner for å ivareta smittervernet. Slike tiltak vil nå ikke være nødvendig, opplyser han.

– Det er flere elementer som spiller inn i flyttingen. Fra vår side er dette en positiv historie som signaliserer at man må investere mer i god kundekontakt. Klart det er en endring for dem som er involvert i prosessen, og det må man alltid ta hensyn til og ha en prosess som er god. Men i bunn og grunn er dette en solid investering i kundesenterdelen av virksomheten, der vi styrker oss for å sikre enda bedre opplevelse for kundene våre, sier Thomessen.

