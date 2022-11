Eiendomsarving Camilla Astrup melder flytting til Sveits

Enken etter Arne Næss jr. solgte Norges dyreste bolig tidligere i år. Nå har hun meldt flytting til Verbier i Sveits.

Camilla Astrup, her sammen med Odd Reitan i 2011, i Holmenkollen

Camilla Astrup er datter av Sigurd Haraldssøn Astrup, som står bak Eiendomsselskapet Norge.

Flyttemeldingen til Verbier, i kantonen Valais i Sveits, ble registrert i folkeregisteret allerede den 4. oktober.

Astrup stod i 2021 oppført med en ligningsformue på 287 millioner kroner.

Hun ble omtalt i Finansavisen i september, da hun solgte en kjempevilla i Vettakollen i Oslo for hele 70 millioner kroner.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med Astrup via hennes far, som har overbragt henvendelsen. Hun har foreløpig ikke kommentert flyttemeldingen.

Solgte Norges dyreste

Den 820 kvadratmeter store villaen var dermed ifølge Finansavisen Norges dyreste så langt i 2022.

Villaen kjøpte hun med sin tidligere ektemann, finansmannen og eventyreren Arne Næss Jr., for 22 år siden, skrev avisen. Næss døde i en klatreulykke i 2004.

Hun har siden da også vært sammen med Rema-milliardær Odd Reitan. Paret gjorde det slutt i 2012.

Nå melder Astrup altså flytting til Sveits, som den siste i det som begynner å bli en lang rekke formuende nordmenn det siste året.

En rekke rike

Den mest omtalte utvandreren er Kjell Inge Røkke, som meldte flytting til Lugano i Sveits 12. september.

Kort tid etter kom det frem at investor Tord Ueland Kolstad, milliardær Borger Borgenhaug og eiendomsinvestor Francis Stückrath Hay også flyttet ut.

Den siste tiden har fiskeriarving Ole-Kristian Nergård og eiendomsmilliardær Kim Erla meldt flytting samme vei.

E24s undersøkelser viser at 31 milliarder i ligningsformue har flyttet til Sveits på fem år, og at to prosent av de aller rikeste nordmennene har forlatt landet på 12 år. Men flyttetakten har økt betydelig de siste ukene og månedene.