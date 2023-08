Nettkometen åpnet butikk: – En aktør på vår størrelse må finnes fysisk

Det er blitt betraktelig dyrere å kjøpe reklameplass på Google og Facebook. Da kan fysiske butikker være løsningen, ifølge høyskolelektor.

PRØVEKANIN: Markedssjef Daniel Dahl i Netthandelsgruppen og butikksjef Shodan Siddik er spent på hvordan den nyåpnede Tights-butikken vil gjøre det fremover. Det vil få betydning for nettaktørens videre satsing fysisk.

Med fremveksten av netthandel har de fleste tradisjonelle detaljister etablert nettbutikk i tillegg.

Men utviklingen går også den andre veien.

For bare en måned siden åpnet dørene til Tights’ gulfargede fitnessbutikk på Vestby. Det er nettkometens hittil eneste fysiske utsalgssted.

Kristiansand-baserte Blivakker er også på vei til Østlandet. Her planlegges kosmetikkgigantens butikk nummer tre og fire.

Egentlig ønsket aldri Blivakker-gründer Einar Øgrey Brandsdal å åpne butikk i det hele tatt, men til slutt ga han etter for press. Mer om det senere.

Nettsalg for over en halv milliard

Tights.no er den fremste inntektskilden til det under ti år gamle selskapet. De siste årene har inntektene skutt i været, selv om fjoråret medførte en brems. Omsetningen falt til 570 millioner kroner.

BESTSELGER: Går man på et treningssenter skal man slite med ikke å se én slik tights, ifølge Dahl.

De siste årene har fysiske butikker tapt terreng til netthandel. Likevel tror ikke markedssjefen at butikkens tid er forbi.

– Vi tror ikke på noen butikkdød, men man må ha mer spennende konsepter. Den store handelen foregår jo fortsatt i tradisjonelle butikker. Da tenker vi at en aktør på vår størrelse må finnes fysisk, sier markedssjef Daniel Dahl i Netthandelsgruppen.

Krav fra leverandører

Karl Philip Lund er høyskolelektor i digital markedsføring ved Høyskolen Kristiania. Han sier at fysisk handel har en sterk posisjon i Skandinavia og venter at det vil være tilfellet også i fremtiden.

I tillegg til etterspørselen blant kunder, er det en annen god grunn til å utvide fra nett til fysisk butikk, mener Lund.

Det henger sammen med hvor dyrt det er blitt å annonsere på de store digitale plattformene, som Facebook og Google, hvor annonseplassene er auksjonsbasert.

– Norske aktører sliter med å konkurrere mot markedsbudsjettene til internasjonale giganter, sier Lund.

Da kan utstillingsvinduet som en fysisk butikk utgjør, være en god erstatning, mener han.

Karl Philip Lund, høyskolelektor på Høyskolen Kristiania og partner i Inevo.no, har hatt rådgivningsoppdrag for blant annet Blivakker.

Samme oppfatning har Tor Kristian Lund (ingen familierelasjon får E24 opplyst), daglig leder i Apini, et selskap som distribuerer kosmetikkprodukter til norske detaljister.

«For å få suksess online, må du være sterk offline», er hans mantra.

– For at man skal være relevant, må man ha fysiske destinasjoner, legger han til.

I tillegg kan det for enkelte, slik Blivakker-gründeren er inne på, være helt nødvendig om man vil ha tilgang til de store, eksklusive merkevarene, forteller Apini-sjefen.

– En kosmetikkaktør får ikke selge produkter fra eksempelvis Dior og Chanel hvis man ikke har minst én fysisk butikk. Har man det på stell, kan man få godkjenning for salg på nett.

Butikker i stedet for nettreklame

Blivakker åpnet sin første butikk i Kristiansand i 2018. Det var høyst motvillig, forteller gründer Einar Øgrey Brandsdal.

– Leverandørene våre krevde at vi hadde et fysisk utsalgssted, så den første åpnet vi mot vår vilje.

PLANLEGGER NYÅPNINGER: Blivakker skal åpne to butikker på Østlandet. Den ene vil ligge på Strømmen, mens den andres beliggenhet ennå ikke er avslørt.

Men butikken gjorde det så bra at de åpnet én til i samme by. Omdømmeeffekten av å være synlig i bybildet trakk til og med nettsalget opp, hevder han.

– Hvor mye av ekspansjonen til Østlandet handler om markedsføring?

– Jeg vil si det nesten er grunn nummer én. Med fysiske butikker i landsdelen med flest mennesker, blir vi synlige for veldig mange. Vi tror at ved å ha fysiske utsalgssteder, så kan vi få kunder til å gå rett inn på Blivakker på nett.

Vil bygge kjennskap

Krevende leverandører er ikke forklaringen bak den nyåpnede Tights-butikken. Det slipper de ettersom Tights i stor grad har valgt å satse på egne merkevarer, forklarer markedssjef Dahl.

Det gjør samtidig at de har et visst behov for å bygge kjennskap til disse produktene.

GOD START: Den første måneden har gått bra, forteller butikksjef Shodan Siddik. Spørsmålet er hvordan det blir i stilleperioden før Black Friday og deretter jul.

– Kjernen av det å kjøpe et produkt er jo å kunne kjenne på det og prøve det. Det er litt vanskelig når vi selger kun på tights.no. Så fordelen med å finnes fysisk nå, er jo selvfølgelig at folk skal få en følelse av merkevarene våre.

– Så når dere skal vurdere videre butikkåpninger, vil det handle om markedsføringseffekten?

– Begge deler. Vi skal jo drive lønnsomt, men vi kommer definitivt til å anse noe av det å være her som en markedsføringskostnad.

Revurderer priser

Fjoråret ble ikke et lønnsomt år for Netthandelsgruppen. Etter to år med solide overskudd, endte 2022 med et tap på 63 millioner kroner før skatt.

Ifølge årsregnskapet skyldes det for høye og delvis feilslåtte innkjøp som har redusert bruttomarginen, og gjort det nødvendig å skrive ned verdien av varelageret. I tillegg peker de, som alle i varehandelen, på økte kostnader i verdikjeden.

Styret i selskapet er på tross av «et krevende marked» ikke fornøyd med utviklingen, og ledelsen har iverksatt et betydelig kostnadsprogram, står det videre.

FERSK: – Vi kan slå oss på brystkassen og si at vi kan nett, sier Dahl. I fysisk handel er de imidlertid ferske. Markedssjefen forteller at vi vil bruke tiden fremover på å lære om handlemønster og effektivitet, blant annet.

Fremover blir spørsmålet hvor Tights skal legge seg prismessig.

– Vi har i utgangspunktet definert det som et rimelig til medium prispunkt. Akkurat hvor vi kommer til å gå videre, jobber vi med i disse dager. Vi skal ikke gjøre noen store endringer, men med alt som foregår i verden, så må det gjøres noe med prisene. Det går veldig ut over marginene våre å ha så lave priser, og ikke gjøre noe med dem over tid.