Ikea snur – setter ikke opp pølseprisen

Prisstigning på pølser skapte furore i sosiale medier. Nå gir Ikea opp: «En pølse er en pølse – uansett form».

SNU: Pølseprisen blir som før, etter press i sosiale medier.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Onsdag ble det kjent at Ikea i Sverige skulle øke den lenge fastsatte prisen på pølser: fra fem til syv kroner.

Ifølge Aftonbladet skapte nyheten ramaskrik i sosiale medier, og nå har Ikea ombestemt seg:

«En pølse er en pølse – uansett form. Alltid 5 kroner på Ikea» skriver selskapet.

Ikeas opprinnelse plan var nemlig å øke prisen på vanlige wienerpølser til syv kroner, og samtidig senke prisen på vegetarpølser, til fem kroner.

Ikea-pølsen har kostet fem kroner helt siden 1995.

– En viktig del av prissettingen for akkurat den maten vi tilbyr er at våre plantebaserte alternativer skal ha lavere pris enn alternativet med kjøtt, skrev landsjef for Ikea Foods Sverige, Marcus Carlsson, en SMS til Aftonbladet tidligere denne uken.

Og da var altså turen kommer til pølsene.

Ikea Norge har ikke fulgt samme strategi, og pølseprisene holdes enn så lenge uendret.

– Mange har gitt lyd fra seg for å vise sin kjærlighet til pølsene og samtidig påpekt ulikheten i prisen. Dere har rett, derfor senker vi igjen prisen, skriver Ikea.

På spørsmål om Ikea Norge har sett behov for generelt å øke prisene på grunn av prisveksten i samfunnet, svarer Siv Egger Westin, pressekontakt i Ikea Norge, at intensjonen er å holde prisene så lave som mulig.

– Samtidig har prisene på blant annet råvarer, energi og transport økt kraftig og dette er vi og alle andre i varehandelen nødt til å ta høyde for ved å justere prisene slik at de gjenspeiler det økte kostnadsgrunnlaget, skriver Westin.

I Norge koster pølse med brød 10 kroner per stykk om man spiser den på vei ut. Samtidig koster en vegetarpølse i brød 9 kroner. Prisen økes med en krone om man velger å spise i bistroen, ifølge Ikeas nettsider.