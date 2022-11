Kjernekraft-selskap åpner kontor i Kristiansand

Trond Mohns selskap Norsk Kjernekraft AS etablerer seg i Kristiansand. Selskapet mener landsdelen er godt egnet for kjernekraft.

Investor Trond Mohn.

NTB

Selskapet ble etablert i år av investor og milliardær Trond Mohn fra Bergen og er helt i startgropen. De ønsker å bygge modulære kjernekraftverk som er på størrelse med en fotballbane.

– De fleste aktører som gir troverdige prognoser, sier at energibehovet blir vesentlig høyere og at det snart er problemer med å levere nok effekt. Da kan man ikke bare installere noe som gir strøm av og til. Man må ha strøm når man trenger det, sier Steffen Sæle, sjefingeniør i Norsk Kjernekraft AS til Fædrelandsvennen.

Sørlandet er særlig godt egnet, mener sjefingeniøren.

– Ja, den er kanskje ekstra godt egnet siden det er så mange strømlinjer her. Landsdelen har også mye kraftkrevende industri og har planer om ny. Men de aller fleste har ikke nok strøm eller nett. Det kan løses ved å ha kraftverkene like ved der industrien blir etablert, sier Sæle.

Han blir foreløpig den eneste ansatte på kontoret i Kristiansand som åpner i januar. I firmaet er det til nå fire årsverk.