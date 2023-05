Meny-sjefen tjente 6,5 mill. i fjor

Sammenlignet med året før økte den totale utbetalingen til toppsjef Vegard Kjuus med i underkant av 7 prosent.

Daglig leder i Meny AS, Vegard Kjuus.

I årsrapporten til Meny AS går det frem at Vegard Kjuus fikk en årslønn 6,2 millioner kroner i 2022. I tillegg fikk Meny-sjefen utbetalt 300.000 kroner i ekstra godtgjørelser.

Sammenlignet med 2021 økte den totale utbetalingen til Kjuus med snaue 7 prosent i fjor.

I 2021 hadde han en lønn på 5,9 millioner kroner og fikk 190.000 kroner utbetalt i ekstra godtgjørelser.

I Kjuus’ lønn inngår en resultatbasert del som er variabel og reflekterer kjedens resultater fra de to foregående årene, altså 2020 og 2021.

Kommunikasjonssjef Stein Rømmerød i Meny mener at det derfor ikke blir riktig å konkludere med lønnsøkning i 2022.

– I tråd med lønnsoppgjøret

E24 har vært i kontakt med Kjuus, som viser til kommunikasjonssjef Rømmerød for kommentarer og spørsmål.

Han skriver i en e-post at grunnlønnen til Meny-sjefen er regulert i tråd med alle øvrige administrative stillinger i selskapet.

«Disse er igjen justert i tråd med føringene fra det sentrale lønnsoppgjøret.», heter det i svaret til E24.

Til sammenligning fikk butikkmedarbeidere en lønnsøkning i tråd med frontfaget på 5,2 prosent i år.

Omsetningsfall

Meny-kjedens omsetning i 2022 endte på 20,5 milliarder kroner, ifølge kommunikasjonssjefen. Det er et fall på 7 prosent fra 2021 til 2022, men 2 milliarder kroner over normalåret 2019, skriver Rømmerød.

Ved utgangen av 2022 var 183 butikker, hvorav 164 Meny-butikker, tilknyttet profilhuset Meny, ifølge Meny AS’ årsberetning. Driften av totalt 130 Meny-butikker er organisert gjennom ulike NG Meny-selskaper.

E24 har hentet ut resultatet før skatt for disse, og spurt Meny om de gir et godt bilde av resultatutviklingen for hele kjeden.

Rømmerød skriver at Meny-kjeden er en del av konsernet Norgesgruppen og ikke kommenterer resultatene til enkeltkjeder av konkurransemessige hensyn.

Slik gikk det for de ulike NG Meny-selskapene i 2021 og 2022:

NG Meny Sør fikk et resultat på minus 9.152.896 kroner i 2022, ned fra 25.209.946 i 2021.

NG Meny Midt-Norge fikk et resultat på 8.223.737 kroner i fjor, ned fra 25.796.062 kroner året før.

NG Meny Østfolds resultat landet på minus 10.576.789 kroner i fjor, ned fra 17.008.988 kroner i 2021.

NG Meny Vest fikk et resultat på 30.872.198 kroner i 2022, ned fra 40.219.308 kroner i 2021.

NG Meny Møre fikk et resultat før skatt på 8.220.746 kroner i fjor, ned fra 9.428.438 kroner i 2021.

NG Meny Østlandets resultat havnet på 31.322.168 kroner i 2022, ned fra 75.681.187 kroner året før.

NG Meny Øst fikk et resultat på 141.182.570 kroner i 2022, ned fra 291.554.292 kroner i 2021.

NG Meny Buskeruds resultat landet på 7.756.935 kroner i fjor, ned fra 26.604.868 kroner året før.

NG Meny Vestfold Telemark fikk et resultat på 5.211.783 kroner i 2022, ned fra 33.442.558 kroner i 2021.

I motsetning til for eksempel Norgesgruppens lavpriskonsept Kiwi, der de aller fleste butikkene drives av kjeden selv, er flere av Menys butikker eid av selvstendige kjøpmenn.

Det betyr at man driver butikken for egen regning og risiko, samtidig som man omfattes av Menys fellesavtaler.

Av de totalt 183 butikkene var 82 prosent eid av Norgesgruppen og 18 prosent av lokale kjøpmenn.