Vestre innfører sitt første dagligvareforbud

Næringsministeren forbyr dagligvareklausuler som hindrer konkurranse. Utfordrer jubler.

UHELDIG PRAKSIS: «At en aktør skal nekte andre aktører å etablere seg, hører ikke hjemme noe sted», sa næringsminister Jan Christian Vestre i fjor vår. Nå forbyr han praksisen.

Dagligvareaktører forbys nå en spesiell type eiendomsklausuler.

Disse kalles «negative servitutter» og finnes ifølge Konkurransetilsynet på et hundretalls eiendommer eid av Norgesgruppen NorgesgruppenDagligvarekonsern med butikkjeder som Kiwi, Meny, Spar og Joker. , Coop og Rema 1000.

En negativ servitutt kan eksempelvis lyde slik: «Det kan ikke etableres eller drives dagligvarehandel på eiendommen i konkurranse med Coop.»

– Jeg synes det er veldig uheldig praksis, spesielt når vi vet at konkurransen i dagligvarebransjen er for dårlig, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til E24.

Klausulene er et eksempel på en betydelig etableringshindring, mener han.

– Det er flere ting som gjør det vanskelig for nykommere å være med i konkurransen, og én av dem er tilgang på gode næringsarealer.

Får man tinglyst en negativ servitutt på en eiendom, vil den være gjeldende også etter man eventuelt har solgt den.

– Det at du kan nekte konkurrenter av deg å etablere deg på en eiendom etter at du selv har flyttet ut av lokalene, det er ikke sånn vi skal ha det når vi ønsker mer konkurranse i hele verdikjeden for dagligvarer, sier Vestre.

Har blitt hindret tre ganger

Dagligvareutfordreren Foodora Market har erfart at slike klausuler har stått i veien når de har vært på eiendomsjakt.

Selskapet har ingen butikker som kunder går inn i, men trenger butikklokaler som lager for deres hjemleveringstjeneste.

– Vi har blitt møtt av dette ved tre forskjellige anledninger, sier Foodora Market-sjef Victoria Hellesøy Stenbakk.

BUTIKKJAKT: Foodora Market brukte ni måneder på å finne lokaler til deres tiende butikk. Møter med negative servitutter var én av årsakene, ifølge daglig leder Victoria Hellesøy Stenbakk.

Dette skjedde for et par år siden, da selskapet var i sin mest aktive etableringsfase, på jakt etter nye lokaler.

– Det er kjempebra med et slikt forbud, dette er en lavthengende frukt for å bryte ned etableringshindre, sier hun.

Mener tallet er lavere

Forbudet blir vedtatt i forskrift etter sommeren og vil tre i kraft fra 1. januar.

Regjeringen har samtidig besluttet ikke å forby eksklusive leieavtaler nå. Der er det behov for en nærmere kartlegging, ifølge Vestre.

TI TILTAK: Forbud mot negative servitutter er ett av ti dagligvaretiltak som næringsministeren har presentert. Han er trygg på at de til sammen vil få en positiv effekt på konkurransen i bransjen.

Det var opposisjonen på Stortinget som i mai i fjor først ba om å utrede et forbud. På sommeren var regjeringen forslag på høring. Der stilte dagligvaregigantene seg positive til ny regulering, samtidig som de hadde sine innvendinger.

Uten mulighet til å sikre seg mot konkurranse, kan investeringsviljen reduseres, påpekte både Norgesgruppen og Coop.

De protesterte også mot Konkurransetilsynets tallmateriale. I 2021 kom tilsynet frem til at det finnes 372 negative servitutter som kan være til hinder for dagligvarevirksomhet.

Coop, som ifølge tilsynet står for nesten 200 av disse, mener at det faktiske antallet er på godt under halvparten.

Rema 1000 ønsker mer

Uten å ha sett forskriften stiller butikkjedene seg nå bak et forbud.

– Coop Norge SA er positiv til tiltak som bidrar til bedre konkurranse i dagligvaremarkedet. Det opprinnelige forslaget hadde etter vårt syn en rekke juridiske smutthull, som vi håper er tettet i det som legges frem nå, sier direktør politikk og myndighetskontakt Ingvill Størksen.

UENIG I TALL: Ifølge Konkurransetilsynet hadde Coop 197 negative servitutter i 2021. Ifølge underdirektør Ingvill Størksen var det flere feil og mangler i grunnlaget som det opprinnelige forslaget var basert på. Det reelle tallet var langt lavere, sier hun.

Også Rema 1000 mener at et forbud mot negative servitutter er et steg i riktig retning.

– Vi mener dog at en forskrift også bør inneholde et forbud mot eksklusive leieavtaler, og et forbud mot leie av lokaler med formål om å hindre en konkurrent i å etablere seg. Dette vil bidra til bedre konkurranse i dagligvaremarkedet, som vil gagne forbrukerne, sier Henning T. Trangerud, økonomidirektør i Rema Etablering.

Ifølge kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud i Norgesgruppen vil tiltaket ikke få noen konsekvenser for landets største handelshus.

– Vi har i prinsippet ingen negative servitutter. Vi hadde en gjennomgang av alle våre kontrakter for et par år tilbake, og hadde etter det kun tre som vi skulle slette, sier han.