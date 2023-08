ALENE PÅ JOBB: Det er bare litt overlapp med andre kolleger for Karolina Mania. Hun jobber syv netter i strekk og har så syv dager fri.

Jobber natt alene: – Jeg unngår å diskutere med fulle kunder

Karolina Mania har tenkt nøye gjennom hva hun vil gjøre hvis det oppstår en farlig situasjon på jobb. Et utvalg skal vurdere om nattarbeid i varehandelen er godt nok beskyttet.

Hans M. Jordheim

Skjalg Bøhmer Vold (foto)

– Jeg føler meg trygg på jobb, men jeg går ikke med søppelet når det er ordentlig mørkt ute, sier Circle K-medarbeider Karolina Mania.

30-åringen jobber som nattevakt. Det har hun gjort i to år. Da starter arbeidsdagen ti på kvelden og strekker seg til seks neste morgen.

Hun er alene på jobb nesten hele vakten.

– Om jeg blir ensom? Nei, det kommer alltid noen innom som vil prate. Her ved motorveien kjører mange av de samme, faste personene forbi.

FORBEREDER NY DAG: I tillegg til å betjene kunder, har en nattevakt på Circle K ansvar for å vaske lokaler, rengjøre kaffemaskinen, steke bakst og smøre bagetter, blant annet.

Handelen holdes utenfor

Det er mange mennesker som bidrar til at Norge ikke stanser opp om natten. 374.000 i tallet, ifølge 2020-statistikk fra SSB.

116.000 av dem jobber natt regelmessig. Det tilsvarer 4,6 prosent av alle ansatte.

Nattarbeid, definert som arbeid mellom klokken 21 og 06, er imidlertid som hovedregel forbudt.

– Det er fordi det øker risikoen for en rekke helseproblemer og for feilhandlinger og ulykker, sier seksjonsleder Anette Østmoe Farstad i Arbeidstilsynet.

Før 2003 la åpningstidsloven begrensninger på butikkenes åpningstider. Da denne ble opphevet, ble varehandelen definert ut av arbeidsmiljølovens bestemmelse om nattarbeid. Slik har det vært siden.

I årene etter har dagligvarebutikkenes åpningstider gradvis strukket seg lenger. Mange er nå åpne til klokken 23 mandag til lørdag.

Regjeringen mener derfor det er nødvendig å undersøke situasjonen og har satt ned et utvalg som skal ledes av Ingrid Finboe Svendsen, tidligere direktør i Arbeidstilsynet.

– Det mest sentrale er å sikre at arbeidstagere som arbeider natt/alene er godt nok beskyttet, skriver hun i en e-post.

Ubehagelige, fulle kunder

Forholdene som utvalget skal ta hensyn til handler om arbeidsmiljø og helse.

Karolina Mania sier det er både opp- og nedsider ved å jobbe natt, men at hun alt i alt liker arbeidstiden.

– Jeg trives nå, så får vi se hvordan det blir i fremtiden.

IKKE ENSOM: Det kan gå en time mellom to kunder, men så kommer plutselig flere på én gang. Mange av dem kjente er kjente fjes.

Circle K har 90 egeneide stasjoner i Norge med litt over 1000 ansatte. 60 av dem har nattåpent.

Direktør Christian Louis Granly forteller at det er en forutsetning for dem å sørge for at ansatte har det trygt og godt på jobb.

– Dessverre er det noen kunder som ikke oppfører seg, men heldigvis har vi ikke mange hendelser. De aller fleste kunder er hyggelige.

Før man fikk lukkede pengehåndteringssystemer var bransjen mer utsatt for kriminalitet. Nå handler ubehagelige situasjoner ofte om fulle kunder.

MER FØR: Bensinstasjonenes lukkede pengehåndteringssystemer sørger for at bransjen er mindre utsatt for ran.

– Vi gjør flere ting for å sikre de ansatte. Det begynner med god opplæring, og så har vi en rekke tiltak som handler om å forhindre ran. I tilfelle alvorlige hendelser har vi også en døgnåpen beredskapssøtte man kan ringe. Og av og til stenger vi døren for å hindre kaos i butikken og betjener i stedet kundene gjennom en luke i veggen. Dette er typisk et tiltak i russetiden.

– Er det trygt å jobbe natt på bensinstasjon?

– Det vil jeg si. Uten tvil.

Følger magefølelsen

Karolina Mania har sluppet å føle seg truet på jobb. Det er hun sjeleglad for.

– Takk Gud for at det ikke har skjedd meg noe.

Samtidig er det nesten uunngåelig at det oppstår noen situasjoner som må håndteres når man jobber først og fremst nattevakter. Da er 30-åringen bevisst på å ligge lavt.

– Jeg unngår å diskutere med fulle kunder.

ÉN AV 116.000: Ifølge SSB jobbet 4,6 prosent av alle ansatte natt regelmessig i 2020.

Og skulle det komme noen direkte truende personer, har Mania tenkt gjennom hva hun vil gjøre.

– Det handler om de små tingene, som hva jeg vil si og at jeg vil stå bak kassa. Der føler jeg meg trygg.

Og så følger hun magefølelsen. Den slo inn en gang en kraftig mann kom inn klokken to på natten og ba om hjelp til å fylle luft.

– Vanligvis er jeg behjelpelig, men denne gangen fikk jeg en usikker følelse og fant frem en unnskyldning, sier Mania.

HK krever lovendring

Det regjeringsoppnevnte utvalget har kun rukket ett møte så langt. Det skal ikke komme med innspill på åpningstider i varehandelen, men deres endelige rapport kan inneholde forslag om å endre arbeidsmiljøloven.

Nettopp det er ambisjonen til Cristopher Ray Beckham, utvalgsmedlem og forbundsleder i HK, det tredje største forbundet i LO.

I HKs prinsipprogram står det at forbundet krever at ansatte i handelen blir omfattet av arbeidsmiljølovens bestemmelse om nattarbeid.

– I praksis betyr dette at ansatte i handelen ikke utsettes for uhelse som følge av et hull i loven, skriver Beckham i en e-post.

KLAR AMBISJON: HK-leder Cristopher Beckham mener arbeidsmiljøloven har et hull som må tettes.

Når varehandelen er unntatt nattarbeidsreglene, er det ikke noe krav at arbeidsgiver må drøfte vernetiltak og betingelser med tillitsvalgt. I tillegg blir åpningstidene kun regulert gjennom lov om helligdagsfred, med en rekke unntak knyttet til både natt- og søndagsarbeid, påpeker HK-lederen.

– Ansatte har ikke mulighet til å medvirke på åpningstidene, og har dermed heller ikke reell medvirkning på arbeidstider.

– Veldig tynn økonomi

Ifølge utvalgsleder Ingrid Finboe Svendsen er det ikke urealistisk at også ansatte i varehandelen kan bli omfattet av arbeidsmiljølovens paragraf om nattarbeid.

Christian Louis Granly i Circle K, som også sitter i utvalget, forteller at de er opptatt av å verne de ansatte uansett når på døgnet de jobber. Samtidig som man sikrer at det er mulig for næringen å drive butikk.

– Det er veldig tynn økonomi i nattbiten. Det er én av grunnene til at vi er uenig med dem som ønsker et krav om at man alltid skal være to. Den andre handler om at det ikke finnes nok arbeidskraft. Vi har flere ganger måttet stenge enkeltstasjoner fordi vi ikke har nok folk.

Cristopher Beckham har lite til sympati med lønnsomhetsproblematikken.

– Ansatte som jobber alene om natten på blant annet energistasjoner har en høyere risiko for å bli utsatt for vold, trusler og trakassering. Hvis spørsmålet til HK er om beskyttelse mot ran, vold og trusler om vold trumfer bransjens økonomiske interesser, er svaret gitt. Hensynet til liv og helse må alltid gå foran.