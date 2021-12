Hotellet har to middagsgjester og 125 kilo ribbe

Et stort ribbe-tap bekymrer hotelldirektøren lite. Nå venter hun i spenning på om de får beholde ansatte på jobb den neste måneden.

Kjøkkensjef Gard Blomhoff (til venstre) og kjøttskjærer Nisvet Pobric ved Leangkollen hotell har kjølen stappfull av ribbe. Men spisesalen er tom etter nye coronarestriksjoner. Vis mer

– Det er så utrolig trist, sier hotelldirektør Merete Emanuelsen ved Quality Hotel Leangkollen i Asker.

Hotellet har vært stengt i 17 måneder og 40 ansatte har vært permittert i perioden. I sommer turte de å åpne igjen, og bestillingene rant inn hos det populære konferansehotellet.

Så satte en corona stopper for dem – igjen. Stemningen ble ikke bedre etter tirsdagens pressekonferanse om økonomiske tiltak. For store deler av utelivs- og reiselivsbransjen råder det fortsatt usikkerhet om hvorvidt folk må permitteres, eller om en lovet lønnsstøtteordning kan være nok til å holde folk i arbeid.

Hotelldirektør Merete Emanuelsen er bekymret for at de hotellansatte må permitteres nok en gang. Vis mer

Men én ting fikk de i alle fall klarhet tirsdag: De 125 kiloene ribbe Emanuelsen har på kjøkkenet uten å få servert til gjester, får de kompensert gjennom de nye støtteordningene for næringslivet. Det er dog ikke tapt julemat hotelldirektøren bekymrer seg over.

– Det er menneskene som er viktigst. Å kanskje sende dem ut i enda en permisjon ... Rett før dere kom satt jeg på kjøkkenet og gråt, altså.

300 plasser – to gjester

I november satte hotellet omsetningsrekord, etter tunge coronamåneder. Det var jubel, fest og «we are the champions» over høyttalerne.

Så kom de første innstrammingene 2. desember. 8000 mennesker skulle innom restauranten i perioden frem til 22. desember. 2000 av dem meldte avbud på én dag. Avbestillingene har rent inn siden det.

På kjøkkenet står rester av karamellpudding, ost og rekesalat etter dagens julelunsj. I spisesalen er det plass til 300 på én bordsetning, som alle har vært fullbooket hele adventstiden. I dag var 30 lunsjgjester på plass.

Til middag kommer det to.

– Noen naboer av oss ringte og syntes synd på oss, sier Emanuelsen og humrer.

Hotellet i Asker er et populært sted for julebord, og var fullbooket hele adventstiden. Nå raser avbestillingene inn. Tirsdag kommer det to gjester til middag. Vis mer

Kiloene ribbe skal de greie å omplassere – fryse ned til senere, selge noe til ansatte om de skulle ønske, donere til lokale aktører som gir bort mat til dem som trenger det.

Det de er mer bekymret for, er at de ansatte skal finne seg et nytt sted å jobbe hvis de må stenge igjen.

– Kokker og servitører er ekstrem mangelvare, sier kjøkkensjef Gard Blomhoff.

– Og resepsjonister, legger Emanuelsen til.

– Vi mister kompetanse. Hvem tør å gå inn i denne bransjen hvis det skal være sånn her? Folk finner seg andre ting å gjøre, sier hun.

Kjøkkensjef Gard Blomhoff understreker at ikke et gram av maten de har til overs skal kastes. Vis mer

Konsernsjefen: – Fallitterklæring

Konsernsjef Torgeir Silseth i Nordic Choice, som Leangkollen er en del av, beskriver tiltakene regjeringen presenterte i dag som en kalddusj for de store, organiserte reiselivsbedriftene.

Han er spesielt lite imponert over endringene i kompensasjonsordningen blir endret. Ordningen vil nå treffe flere, men det blir også mindre penger å hente for hver enkelt bedrift.

– Når taket på kompensasjonsordningen senkes, er det svært liten mulighet for kompensasjon for oss, og det resulterer i en ordning som forskjellsbehandler vanlige arbeidsfolk i store bedrifter, sier Silseth.

Han understreker at selv om rene permitteringer vil være mest økonomisk gunstig for Choice, ønsker de seg heller en lønnsstøtteordning. Silseth er kritisk til at regjeringen ikke har fått på plass ordningen ennå, og at det ikke er presentert detaljer om hvordan den vil kunne komme til å se ut.

– Regjeringen vet at partene i arbeidslivet er enige om en lønnsstøtteordning av hensyn til tryggheten for vanlige arbeidsfolk over hele landet, men velger nå å utsette ordningen, noe vi ser som en fallitterklæring overfor trepartssamarbeidet.

Venter med permisjoner

Konsernet har foreløpig bestemt seg for å vente med permitteringer til det kommer mer informasjon om den ventede lønnsstøtteordningen.

De ansatte er urolige, og har fortalt Emanuelsen at de forbereder seg på en ny runde permisjon.

Hotelldirektøren er klar på hva hun ønsker: En ordning som gjør at ansatte fortsatt kan komme på jobb, og at hotellet for støtte til å dekke lønnen deres selv om de gjør andre oppgaver enn normalt – periodevask, ekstraordinært vedlikeholdsarbeid – hva som helst.

– På et gammelt sted som dette er det alltid noe å gjøre, sier Emanuelsen.

Mens de venter på mer informasjon, prøver de å holde motet oppe. «Galgenhumor» er et ord som går igjen for hver ansatte E24 møter mens vi følger Emanuelsen gjennom hotellet.

– Vi skal holde ut til jul, og smile og le på jobb. Så håper vi at vi ses så snart som mulig over nyttår.