Her er inntektene mer enn doblet på et år

– Tvangsoppløsning? Da vet du mer enn meg... Daglig leder Magnus Meisal i Fomo Works AS blir litt usikker når vi ringer, men han tar seg raskt inn igjen.

Bygget huser en trivelig gågate. Det er også matservering, og landets største escape-room i kjelleren. Her er også et treningsstudio, og kontorene er hjemmekoselige. Vis mer

Mandag sendte Brønnøysundregisteret ut varsel om tvangsoppløsning av utleieselskapet Fomo Works AS. Selskapet manglet revisor, og det er strengt forbudt.

– Aha, revisor! Vi visste at vi kanskje var litt seint ute med å registrere årets revisor. Men det skal vi fikse innen en time!

Og ganske riktig. Problemet er raskt ute av verden, og selskapet får leve videre. En tvangsoppløsning hadde virkelig vært synd, for Fomo Works har vært en gedigen suksess siden fødselen i mars 2019.

Den månedlige leieinntekten var 1,2 millioner i januar i år. Nå har den vokst til 2,6 millioner kroner. Fomo har i dag 103 leietakere - og lang venteliste.

Farger er det ikke spart på. Magnus Meisal på en av balkongene langs gågaten. Vis mer

Delt trivsel

Ideen bak Fomo er å samle mange forskjellige selskaper under ett tak, og sette trivselen i høysetet. Fellesarealene er fargerike og trivelige, og alle kontorene er pusset fint opp. Dette er et «coworking space», altså en delt arbeidsplass. De mange leietakerne deler på møterom og andre kontorfasiliteter.

En omsetning på 7,3 milioner kroner i fjor har vokst til rundt 25 millioner kroner i år. Og et underskudd på mer enn fire millioner kroner i fjor kan ende på inntil åtte millioner kroner i pluss i år.

– Jeg kan ikke komme med et presist tall for 2021-overskuddet nå, men før vi har justert for regnskapsmessige avskrivninger og så videre, viser foreløpige tall et fint million-overskudd, sier Meisal.

Fomo Works I dag er det ca 850 ansatte i de 103 selskapene som leier kontorplass i Grenseveien 21. 360 av disse er i coworking-delen, mens 490 er ansatt i selskaper som har egne lokaler. Fomo forventer at det kommer 200 nye ansatte i coworking i løpet av 2021, og 150–200 flere ansatte i eksklusive lokaler. Totalt er 24.000 kvadratmeter av arealene nå utleid, enten til coworking eller til eksklusive leietakere. Ytterligere 3000 kvadratmeter er under bygging til felles-delen, og Magnus Meisal forventer at alt dette er utleid i løpet av høsten 2022. Nye 4500 kvadratmeter er under bygging for eksklusive leietakere. Gjennom selskapet Snapping Turtles eier Magnus Meisal 50 prosent av Fomo Works AS. Andre større aksjonærer, med 15 prosent eierandel hver, er Vidar Rossland, Ole Harry Sandvold og Ola Soppeland. Vis mer

103 leietakere

Fomo Works har i dag over 100 forskjellige leietakere. De fleste er små, kanskje bare én eller to personer, men det er også større selskaper.

– I januar flyttet elbil-ladeselskapet Easee inn, og de trenger 5000 kvadratmeter. Det vil selvfølgelig vise godt igjen på regnskapet for 2021 at vi har fått inn en så stor leietaker, sier Meisal.

Easee er i sterk vekst og skal ansette 150 nye medarbeidere neste år.

Blant andre leietakere er kjente selskaper som Boost AI, Pexip, Cisco og Desert Control. Store internasjonale selskaper som Panasonic og Microsoft har også representasjon i 1980-tallsbygget som egentlig skulle rives.

Men den største gruppen leietakere er mindre vekstselskaper som ønsker seg et større fellesskap.

Grenseveien 21 er mer spennende innvendig enn utvendig. Statoil/Equinor var i lange år leietaker i bygget. Det sto tomt i flere år etter at selskapet flyttet ut i 2015. Vis mer

Nei til olje og gass

Nesten alle selskapene er teknologiselskaper i en eller annen bransje.

– Vi har et sterkt fokus på å leie ut til software og hardware tech, sier Meisal. - Olje og gass-selskaper sier vi ganske konsekvent nei til, med noen få unntak om de jobber med karbonreduksjon eller andre grønne tiltak.

Meisal sier at han ikke er imot olje- og gassindustrien.

– Men vi ser at teknologiselskaper på andre områder trenger et sterkt miljø og kule kontorer for å hevde seg i konkurransen om flinke medarbeidere.

Økte under pandemien

Det var ingen leietakere som sa opp kontrakten under pandemien. Tvert i mot gikk butikken svært godt, og det kom til mange nye leietakere.

Magnus Meisal sier at antall ansatte totalt på huset vil vokse fra rundt 850 i dag til rundt 1250 i 2022.