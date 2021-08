Norsk reiseliv jubler: Nå kan det bli høstferie i utlandet

Høstferien kan bli den første ferien på lenge der nordmenn flest kan reise utenlands uten karantenekrav, håper Virke Reiseliv. Det er gode nyheter for mange.

Flere norske barnefamilier kan trygt planlegge høstferie i utlandet i år, mener Virke Reiseliv. Vis mer byoutline Berit Keilen / NTB

NTB- Isabel Müller Eidhamar

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Alt tyder på at mange vil ta høstferien i utlandet, sier leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv til NTB.

Tidligere denne uken varslet Helse- og omsorgsdepartementet at alle voksne i Norge vil ha fått tilbud om sin andre vaksinedose innen siste halvdel av september.

Flere kommuner har også framskyndet vaksinetimene til sine innbyggere, noe som betyr at nordmenn flest vil være fullvaksinert innen høstferien starter første uka av oktober. Det er gode nyheter for dem som lengter etter tur til utlandet.

– For dem som er fullvaksinert, er det ingen krav om karantene eller karantenehotell når man kommer tilbake til Norge etter ferien. Dermed er det uproblematisk for nordmenn som drømmer om høstferie i palmesus, å begynne planleggingen av utenlandstur denne høsten, sier Bergmål.

Statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) mener at resten av Norges koronatiltak også kan bli opphevet i september om vaksineringen går som planlagt. Da vil man både kunne klemme, danse og leve normalt igjen. Det gagner også reisenæringen.

Reisende anbefales å følge med på innreisereglene i andre land, i tillegg til Norge. Men med koronasertifikat blir prosessen langt enklere enn tidligere. Vis mer byoutline Nam Y. Huh / AP / NTB

Etterspørselen øker fra familier

For når risikoen for innreisekarantene er ute av regnestykket, er det sannsynlig at også flere barnefamilier vil på reisefot igjen.

Reisebyråer som TUI har varslet at flere familier viser interesse for utenlandstur til høsten.

– I fjor hadde vi ikke kapasitet i høstferieukene, på grunn av reiserestriksjoner fra Norge, så vi er veldig optimistiske i år, sier kommunikasjonsrådgiver Laura Aaltonen i TUI til NTB.

Den siste uken har søk etter reiser i høstferieuken hos reisebyrået økt med 50 prosent. Aller høyest på søkelista ligger populære feriedestinasjoner som Gran Canaria, Kreta og Rhodos.

– Vi kan se fra trafikken på nettsiden vår at nordmenns interesse for utenlandsreiser stiger i takt med økende vaksinasjonsrater, forklarer Aaltonen.

Ifølge Virke Reiseliv er dette fordi flere barnefamilier tør å reise igjen når de er fullvaksinert. Da risikerer de ikke lenger at barna går glipp av skole etter at ferien er over fordi de sitter i karantene.

– Det er strålende nyheter for alle som drømmer om høstferie i Europa, sier Bergmål.

Turister på stranden Playa Mujeres, ved byen Playa Blanca på Lanzarote i Spania. Med flere vaksinerte og lettelser i koronatiltak kan reiseglade nordmenn se fram til høsten. Vis mer byoutline Halvard Alvik / NTB

Nesten utsolgt

Også flyselskapene ser positivt på høsten, og de opplever økt etterspørsel fra reisende.

I høstferien flyr SAS totalt 3.900 flyginger, hvorav 800 er til utlandet.

– Det har lenge vært godt med bestillinger for sensommeren og utover høsten, opplyser pressesjef John Eckhoff i SAS til NTB.

Det er en kapasitet på cirka 50 prosent utenlandsflyginger sammenlignet med 2019. Også Norwegian fryder seg over høstens bookingtall.

– Flere avganger er snart utsolgt for høstferien. Så det er absolutt ikke for tidlig å booke seg plass om bord, sier presseansvarlig Andreas Hjørnholm i Norwegian til NTB.

Flyselskapet har opplevd en kraftig økning i bookinger den siste tiden, men Hjørnholm anbefaler likevel nordmenn å vente til de har vært fullvaksinert i minst to uker før de reiser ut av landet.

– Flere krever at det går minst 14 dager fra andre vaksinedose til innreise. Det er forskjellig fra land til land og kan endres uten forvarsel, advarer han.

Reisende anbefales å følge med på oppdaterte reiseråd på EUs hjemmesider.