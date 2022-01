Skjenkestopp, karantene og rødt nivå – her er coronatiltakene som kan bli endret

Blir det slutt på skjenkestoppen? Her er coronareglene som har skapt mest debatt i forkant av regjeringens pressekonferanse torsdag.

Helsedirektør Bjørn Guldvog, helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og direktør i FHI Camilla Stoltenberg under den forrige pressekonferansen om coronasituasjonen. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

– Det å finne riktig balanse blir det store spørsmålet som regjeringen må ta stilling til, sier avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold, om utfordringen regjeringen står overfor når nye tiltak skal innføres og gamle skal slippes opp.

Hva regjeringen planlegger å gjøre med skjenkestoppen, er ikke kjent, men blir trolig klart på pressekonferansen torsdag kveld.

Allerede har likevel Fursetgruppen valgt å gjenåpne sine restauranter fra onsdag, og de håper at de får åpne skjenkingen igjen fredag.

Den 13. desember i fjor, for fire uker siden, innførte regjeringen flere coronatiltak som siden har skapt mye debatt. Det mest omdiskuterte er skjenkestoppen, som førte til at en rekke serveringssteder måtte avlyse planlagte julebord og sende ut permitteringsvarsler til sine ansatte.

NHO frykter konkurser

– Dette må være siste gang vi har full skjenkestopp over hele landet, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO reiseliv.

En undersøkelse blant NHO Reiselivs medlemmer viser at skjenkestoppen har ført til flere stengte dører og permitteringer i reiselivet. Over halvparten av utelivsbedriftene på landsbasis frykter konkurs, ifølge undersøkelsen.

En stengt bar i Oslo. Det er innført skjenkestopp på grunn av coronaviruset. Flere restauranter og barer har derfor valgt å holde stengt. Vis mer

I helgen varslet finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i et intervju i Dagbladet at han ønsker å åpne kranene.

– Dersom det ikke kommer tunge faglige råd som fraråder det, så må vi lempe på skjenkestoppen denne uka. Normalen må være å ha et så åpent samfunn som mulig. Målet er åpne kraner, sa han.

Den uttalelsen gjorde Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet «kjempeforbanna», også internt i Arbeiderpartiet har det vakt reaksjoner. Tove Elise Madland (Ap) i helsekomiteen på Stortinget, mener at alkoholservering til mat ikke skaper problemer.

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) har også uttalt at det «må kunne åpnes for alkoholservering på spisestedene». Bergens byrådsleder Roger Valhammer (Ap) har pekt på konsekvensene det får «for folk, næringsliv og arbeidsplasser».

Les også Støres ordførere ut mot regjeringens skjenkestopp

Kun skjenkestopp i Norge

Det er kun Norge som har valgt skjenkestopp som strategi mot coronasmittesprednig i Europa. Av landene som har serveringssteder åpne, er det ingen andre som har satt ned foten mot servering av alkohol.

I andre land har de tiltak som kun servere alkohol ved bordene, tidligere stengetid, og stengte nattklubber og diskotek.

– Alle disse alternativene høres mer fornuftige ut enn en totalstopp, har leder i SMB Norge Jørund Rytman, tidligere sagt.

Organisasjonen representerer små og mellomstore bedrifter, og organiserer flere serveringssteder. Styret i SMB Norge ga denne uken klarsignal til massesøksmål mot staten for «uforskyldt bortfall av inntekter».

NHO er også i gang med en juridisk vurdere søksmål mot staten etter skjenkestoppen, som de mener ikke er forholdsmessig.

Fritidskarantene og rødt nivå

Et annet tiltak som ble innført i desember, var rødt nivå ved videregående skoler. Tiltaket ble ikke sluppet opp før skolestart etter jul, og elever ved videregående skoler måtte ha delvis digital skolestart i januar.

I romjulen bestemte regjeringen at lærere og barnehageansatte, i likhet med helsepersonell, fikk innført karanteneregler som gjør at de kan gå på jobb som vanlig, men være i karantene på fritiden. Også dette har fått skarp kritikk fra flere hold.

– Regelen er urimelig og ulogisk fordi de ansatte i skoler og barnehager kan være nærkontakter og tett på elever og barn i barnehage hver dag, men samtidig i fritidskarantene og da for eksempel avskåret fra å hente sitt eget barn i barnehagen, sa Hege Valås, nestleder i Utdanningsforbundet, til NTB da regelen ble innført.

Vil prioritere barn og unge

13. desember innførte også regjeringen en anbefaling for barn over grunnskolealder om å ikke drive idrett eller aktiviteter der de ikke kan holde én meters avstand.

Idrettsforbundet har bedt om at dette endres.

– Tiltakene oppleves som uforholdsmessige, da de fleste i denne aldersgruppen er vaksinert, sa idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding forrige uke.

Regjeringen har varslet at de vil prioritere barn og unge når de justerer på tiltakene.

– Det gjelder skoler, barnehager, fritid og idrett. På alle de områdene har det vært tiltak, og vi går grundig gjennom det for å se på muligheter for gjøre tilpasninger slik at hverdagen blir mest mulig normal, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB onsdag.