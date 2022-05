Eide tidligere Yara-partner – nå har oligarkens kone tatt over

Den russiske oligarken eide en av Yaras leverandører, men den norske gjødselprodusenten brøt båndene på grunn av sanksjoner. Nå har han overført kontrollen over selskapet til kona.

TOK SANKSJONSGREP: Andrej Melnitsjenko er en superrik russisk oligark som tok grep etter at han ble sanksjonert.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Det er Reuters som melder om hvordan Melnitsjenko skal ha beskyttet sine eiendeler fra sanksjoner.

Melnitsjenko har eid Eurochem, et av selskapene norske Yara tidligere kjøpte innsatsvarer fra til sin produksjon av gjødsel.

Eurochem bekrefter at Aleksandra Melnitsjenko har erstattet mannen sin som reell eier.

Selskapet er basert i Sveits, hvor myndighetene har landet på at Eurochem kan fortsette driften som vanlig, ettersom oligarken ikke lenger er involvert i selskapet. Eurochem opplyser at britiske og tyske myndigheter har kommet frem til en lignende konklusjon, ifølge nyhetsbyrået.

– Etter grunnleggerens avgang, har det reelle eierskapet til en trust som har en eierandel på 90 prosent i gjødselselskapet automatisk gått over til hans kone, skriver selskapet i en melding til Reuters.

Melnitsjenko ble sanksjonert av EU i mars. Han er innflytelsesrik med nære forbindelser til den russiske regjeringen, og var blant oligarkene som var i et møte med Russlands president Vladimir Putin på dagen Russland invaderte Ukraina.

Yara har sagt at de er avhengig av innsatsvarer fra Russland til sin produksjon. Det norske gjødselselskapet ble i mars tvunget til å bryte bånd med russiske leverandører, deriblant Eurochem, på grunn av nye sanksjoner. Konsernsjef Svein Tore Holsether har tidligere sagt at selskapet selvfølgelig følger reglene om sanksjoner.

Andrej Melnitsjenko er en styrtrik russisk industrimagnat som også har eid kullselskapet Suek.

Forbes verdsetter nettoformuen hans til 24,7 milliarder dollar. Beløpet tilsvarer 234 milliarder kroner.

Etter at EU-sanksjonene ble innført, omtalte Melnitsjenko krigen i Ukraina som «tragisk». En talsperson for den russiske milliardæren har avvist at han har noen politiske koblinger.

Les også Eierne av daværende Yara-partnere i møte med Putin på invasjons-dagen

Les på E24+ Privatinvestor sitter klar med kontanter: – Det er ikke så mange plasser å rømme