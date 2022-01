Fjordkraft-sjefen sendte brev til Forbrukerrådets styreleder: «Nå er det nok!»

Toppsjef Rolf Barmen i Fjordkraft sendte brev til Forbrukerrådets styreleder hvor han omtaler det han mener er «gjentatte angrep» fra forbrukerdirektøren.

Forbrukerrådet har i lengre tid stått i en konflikt med strømleverandøren Fjordkraft.

Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket har i flere runder sagt at Fjordkraft lurer kundene sine, og hun har gjentatte ganger uttalt seg kritisk til strømbransjen generelt og Fjordkraft spesielt.

Det fikk Fjordkraft-sjef Rolf Barmen til å sende et brev til Forbrukerrådets styreleder Anne Kathrine Slungård, der han i klart språk uttrykker hva han mener om uttalelsene.

E24 har fått innsyn i brevet, sendt 2. november 2021.

Barmen skriver i brevet at uttalelsene «faller inn i et mønster» der Blyverket over lengre tid «har fremmet en rekke uriktige og udokumenterte påstander om Fjordkraft».

«Kanskje bør forbrukermyndighetene ønske en dialog og et samarbeid med oss om hvordan vi kan gjøre det bedre for norske forbrukere i en slik situasjon», skriver Barmen og viser til de høye strømprisene.

Barmen skriver at hvis «det er ønskelig med et møte, stiller vi gjerne opp».

«Inntil det skjer og etter ett år med gjentatte angrep fra Forbrukerrådets direktør, av den type som er eksemplifisert i dette brevet, er vårt budskap: Nå er det nok!»

– Hadde et sterkt behov for å si fra

Barmen ønsker ikke å kommentere saken. Kommunikasjonsdirektør Jeanne Tjomsland kommenterer på vegne av Fjordkraft.

– Vi hadde et sterkt behov for å si ifra om en rekke udokumenterte påstander som også inneholdt mange feil. Vi har ikke ytterligere kommentarer utover det som står i brevet, sier Tjomsland til E24.

Forbrukerdirektør Blyverket har ingen kommentarer til selve brevvekslingen.

– Ser Forbrukerrådet på brevet som et forsøk på å stilne kritikken mot selskapet?

– Det er vanskelig å ikke lese brevet som et forsøk på å stilne kritikken fra Forbrukerrådet, sier Blyverket i en uttalelse sendt til E24.

Tjomsland i Fjordkraft svarer at selskapet «naturligvis» anerkjenner Forbrukerrådets rett og plikt til å være forbrukernes vaktbikkje.

– Det vi derimot ikke anerkjenner er retten for et statlig finansiert forbrukerorgan til å komme med udokumenterte og uriktige påstander. Det må vi få lov til å kritisere og det har vi gjort i brevet av november, sier Tjomsland til E24.

– Kommer til å bli krevende

Styreleder Anne Kathrine Slungård i Forbrukerrådet sier hun har forståelse for at det oppleves litt heftig og krevende å bli utsatt for kritikk, ikke bare fra Forbrukerrådet, men fra mange kanter.

– Samtidig er det heller ikke overraskende når man er en av de største, eller den største, innenfor det markedet, at man må tåle å bli sett i kortene, sier Slungård til E24.

Slungård sier at saken har vært høyt oppe på agendaen over tid.

– Så skal vi selvsagt gjøre det på en måte som er ordentlig, men at det kommer til å bli krevende, er det ingen tvil om.

Slungård sendte 5. november i fjor sitt svar i et brev til Fjordkraft-styreleder Steinar Sønsteby. Han ønsker ikke å kommentere saken.

I brevet skriver Slungård at det norske sluttbrukermarkedet for strøm fungerer «dårlig» fra et forbrukerperspektiv.

«Om lag halvparten av norske strømkunder mener seg lurt av strømsalgsselskapene. Det er Forbrukerrådets myndighetsfastsatte rolle å adressere forbrukerutfordringer i offentligheten. Dette omfatter slik strømsalgsmarkedet i særdeleshet», svarer Slungård i et brev E24 har fått innsyn i.

Slungård skriver at hun i utgangspunktet ser det som «lite hensiktsmessig bruk av tid mellom to styreledere å diskutere forhold som hører til den operative driften i Fjordkraft og Forbrukerrådet».

– Ingen innvirkning på arbeidet

– Hva tenker du om at brevet ble sendt til deg?

– Jeg har ingen ting imot å få direkte mail fra noen, men det er greit at vi er litt formelle. Det hadde vært naturlig at henvendelsen hadde gått til administrerende direktør, men de må gjerne adressere til styreleder, sier Slungård.

– Har Forbrukerrådet gjort noen endringer etter brevet fra Barmen?

– Det har ingen innvirkning på arbeidet. Det er vel forankret i styret hvordan vi jobber.

– At noen sier «nå er det nok», er ikke grunnlag for at vi justerer det vi mener er en viktig sak, sier Slungård.

Varslet søksmål – ba om møte med statsråder

E24 har tidligere skrevet at Fjordkraft samme høst ba om et møte med olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

Forespørselen om møte kom etter at Fjordkraft hadde varslet søksmål mot staten ved Olje- og energidepartementet. Bakteppet til varselet om søksmål er at Fjordkraft blir nektet å selge en strømtjeneste som energimyndighetene er kritisk til.

