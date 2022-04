Foodora har åpnet sin tiende butikk – nå kommer svensk konkurranse

Svenske Kavall blir første rene aktør på det norske markedet for ekspresslevering av dagligvarer. Også Norgesgruppen vurderer lansering. Foodora Market-sjefen ønsker dem hjertelig velkommen.

Veksten har roet seg for Foodora Market etter gjenåpningen. Foodora Market-sjef Victoria Hellesøy er glad for å kunne vokse videre under mindre kaotiske tilstander.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Nå er vi veldig alene i det å levere dagligvarer raskt. Wolt har noe, men ikke i samme skala. Så vi ønsker nye konkurrenter hjertelig velkommen. Det er positivt at man er flere om å bygge et marked og endre forbrukervaner, sier Foodora Market-sjef Victoria Hellesøy.

Det var i forbindelse med Norgesgruppens årsresultat at konsernsjef Runar Hollevik røpet overfor E24 at handelshuset har planer om å lansere hurtiglevering av dagligvarer, slik Foodora startet med for litt over et år siden.

Tilbudet skiller seg fra Oda og Norgesgruppens netthandel ved at leveringen skjer på minutter kontra neste dag.

Foodora Market-sjef Victoria Hellesøy.

Foodora Market har nå ti butikker fordelt utover Tromsø, Trondheim, Stavanger, Bergen, Oslo og Lillestrøm. På 30 minutter tar Foodora imot bestillingen, plukker varene og enten sykler eller kjører dem til kundens hjem.

– Vi har vokst veldig mye raskere enn vi trodde vi skulle. Så har det roet seg noe etter gjenåpningen, men det er helt greit, for det var veldig hektisk i januar. Nå kan vi vokse mer stødig og komfortabelt, sier Hellesøy.

På tegnearket

Foodora har nå en flåte med omtrent 4500 bud som frakter dagligvarer og spesielt restaurantmat.

Hvordan Norgesgruppen har tenkt å innrette sin løsning er for tidlig å si noe om, opplyser kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud.

Planene er «på tegnearket og ligger noe frem i tid», forteller han.

– Det som er bestemt er at vi skal teste ut ulike ting med mye raskere hjemleveringsløsninger enn vi har i dag. Men foreløpig ser vi at det er et krevende marked med relativt lav betalingsvilje.

Kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud i Norgesgruppen.

Victoria Hellesøy bekrefter at det å drifte en egen budflåte er kostbart.

– Man må ha høyt volum for at det skal ha noe for seg. Derfor tror jeg vi kommer til å se en del strategisk samarbeid fremover, at man kjøper budtjenesten fra andre.

Målet til Foodora Market er å få dagligvareinntekter i år på samme nivå som hele Foodoras 2020-omsetning, ifølge Hellesøy. Altså rundt 340 millioner kroner.

– Vi liker å tenke at gode vaner er vonde å vende. Og så var det ikke sånn at pandemien tryllet frem et helt nytt behov. Den akselererte heller en trend.

Svensk konkurranse

Kritikere vil mene at ekspresslevering av mat i et land med en høy tetthet av dagligvarebutikker er et fenomen som fikk livets rett under pandemien, men som ikke kommer til å vare.

Den oppfatningen har ikke Benjamin Dale. Den tidligere norgessjefen i Foodora er nå blitt ansvarlig for svenske Kavalls nysatsing her til lands.

Han viser til en internasjonal McKinsey-studie som sier at hjemlevering av mat er en handlevane som mange kommer til å holde på etter pandemien.

– Vi har absolutt troen på modellen vår. Når vi leverer på ti minutter, selger vi jo i bunn og grunn tid, sier Dale.

Benjamin Dale, nyansatt Norgessjef i Kavall.

– Ja, det er høy tetthet av butikker i Norge, og det å endre etablerte handlemønstre er en utfordring. Men saken er at man har jo ikke hatt alternativer som oss tidligere. Og ser man på Oda og Foodoras vekst, er det mye som tilsier at det er et marked for nye tjenester tilknyttet dagligvarehandel.

Svenske Kavall ble grunnlagt i fjor vår. Ved bruk av en budflåte på elsykler skal selskapet levere dagligvarer på døren på kun 10 minutter.

Kavall blir dermed første rene aktør innen ekspresslevering av dagligvarer her til lands. I første omgang med én Oslo-butikk. Benjamin Dale er i gang med å ansette til denne nå.

– Vi ansetter 40–50 personer nå. Så blir det nok noen butikker til i Oslo og videre ekspansjon til andre steder. Da er det naturlig nok storbyene med høy befolkningstetthet som er mest aktuelle først, sier han.

Ikke bare snus og is

Foodora Market-sjef Victoria Hellesøy er ikke overrasket over Kavalls inntreden. Hun påpeker at det er en håndfull andre hurtigleveringsaktører i Sverige, der tre av dem satser utelukkende på dette segmentet.

– Jeg ser ingen grunn til at nordmenn skal være så veldig annerledes.

Hellesøy forteller at de har sett kundenes handlevaner endre seg i løpet av deres første år med drift, i retning av større gjennomsnittlige handlekurver.

– Da vi startet opp hadde vi en hypotese om at skulle gå mye i snus og is. Det vi ser er at den typisk litt slitne søndagskunden gjerne har denne typen handler, men gjennom uken ser vi mye større vanlige handlekurver. Det synes vi er bra.

– Blir det et vanskelig år å vokse, nå som «alt» blir dyrere?

– Vi er veldig spent på hvordan 2022 blir, men jeg tror den underliggende etterspørsel er sterk og at det absolutt er plass for dette segmentet i den norske økonomien. Men det er klart at kundene må ha en ekstra betalingsvillighet.