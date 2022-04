Rema 1000 åpner for å selge mat med palmeolje igjen

Palmeolje kan erstatte solsikkeolje i flere matvarer som følge av Ukraina-krigen. Rema 1000 åpner for produkter med palmeolje igjen, men bare som et siste alternativ.

NTB

Publisert:

Dagligvarekjeden har hatt nulltoleranse for palmeolje i produktene siden 2014. Men nå er det mangel på solsikkeolje på grunn av krigen i Ukraina, verdens største eksportør av solsikkefrø.

– Dersom leverandører har behov for å benytte palmeolje, som erstatning på grunn av Ukraina-krigen, vil vi kunne vurdere et midlertidig unntak fra vår policy i en begrenset periode, sier kvalitetssjef Martina Rabsch i Rema 1000 til NRK.

Rema påpeker at dette er et siste alternativ, og om selskaper skal få bruke palmeolje, vil dagligvarekjeden kreve dokumentasjon fra leverandører som viser at det ikke er mulig å oppdrive annen type passende olje. Dispensasjonen som da gis vil være på tre måneder, opplyser butikkjeden.

Solsikkeolje er sunnere og mer miljøvennlig enn palmeolje. Matvareprodusenten Orkla er blant dem som vil begynne å bruke palmeolje igjen.

Rema sier på sin side at problemstillingen ikke er omfattende per i dag.