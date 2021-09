Ydstebø/Isdal-selskap saksøkes for 30 millioner av Faber Bygg

Styreleder: Ivar Isdal

Eier: Jåttå tomteselskap AS

Eiere av Jåttå Tomteselskap AS: Base Bolig AS (50 prosent), Ineo Eiendom AS (47 prosent), Galta Eiendom (Johnny Galta): 3 prosent

Antall boenheter: 98 - hvorav 94 er solgt.

Areal: 9400 kvadratmeter.

Arkitekt: Helen & Hard

Total investering: 390 millioner kroner