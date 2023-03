Oljefondsjef Nicolai Tangens årslønn økte til 6,9 millioner kroner

Oljefondssjef Nicolai Tangen har selv gått hardt ut mot økende lederlønninger i næringslivet. Nå foreligger fasit på hva han og hans ledergruppe tjente i fjor.

LEDERLØNN: Oljefondssjef Nicolai Tangen mener det har kommet inn en uheldig grådighet i utviklingen av lederlønninger.

Oljefondssjefen selv hadde en brutto fastlønn på 6,87 millioner kroner i 2022. Det viser årsrapporten, som ble publisert tirsdag.

Til sammenligning var tallet 6,29 millioner kroner i hans første hele år som sjef for Statens pensjonsfond utland, som det offisielt heter.

Det er en lønnsøkning på 9,3 prosent.

Prisveksten i 2022 var 5,8 prosent, dermed opplevede Tangen reallønnssoppgang i fjor.

I 2021 hadde Tangen en lavere brutto fastlønn enn sin forgjenger, Yngve Slyngstad, som i sitt siste fulle år i sjefsstolen hadde en brutto fastlønn på 6,72 millioner kroner.

Nicolai Tangen tok over roret i Oljefondet i september 2020.

Gjennom fjoråret tok Tangen et oppgjør med utviklingen i lederlønninger i næringslivet, som han selv mener «har gått over styr».

– Vi tenker at det er en grådighet som har kommet inn her som er uheldig, har Tangen tidligere sagt til E24-podden.

Derfor har Oljefondet stemt mot høyere lederlønninger i generalforsamling etter generalforsamling i flere av selskapene fondet eier i.

Likevel har styret i Norges Bank, som fastsetter lønnen til Tangen, gitt han høyere lønn enn i 2021.

Aksjesjefene tjener mest

Det har i flere år likevel ikke vært sjefen selv som har tjent mest blant lederne i Oljefondet. Det har direktøren for aksjeinvesteringer gjort.

Den rollen har Petter Johnsen hatt i 11 år, og de senere årene tjent rundt 8 millioner kroner i brutto fastlønn.

Men i juli fikk Johnsen to etterfølgere som aksjesjefer: Daniel Balthasar og Pedro Furtado Reis, begge basert i London.

Allerede før de startet antydet oljefondssjefen at de ville få en årslønn på rundt 10,6 millioner kroner hver, og forsvarte lønnsnivået med at «de er smartere enn meg».

Fra de to tiltok i stillingene som aksjesjefer og ut året i fjor, tjente de to 5,22 millioner kroner hver, viser årsrapporten.

Om man bare ganger dette med to, så ville det utgjort en brutto fastlønn på 10,45 millioner kroner for de to for året.

AKSJESJEFENE: Daniel Balthasar (t.v.) og Pedro Furtado Reis ble fra 1. juli i fjor direktører for aksjeinvesteringer i Oljefondet, og overtok med det for Petter Johnsen. Oljefondet mente det var nødvendig med to fordi aksjeområdet er viktig og krevende.

E24 har tidligere skrevet at sentralbanksjef Ida Wolden Bache, som også er leder i hovedstyret, er dårligere betalt enn samtlige av lederne i Oljefondet.

Det er fremdeles tilfelle.