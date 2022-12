Etterlyst for narkosmugling i Norge - var registrert med seks eiendommer i Dubai

Politiet mener en 40-åring fra Oslo er bakmann i en av Norges største narkotikasaker. I en datalekkasje fra Dubai er mannen registrert med eiendommer for flere millioner kroner.

ETTERLYST: Oslo-mannen er siktet for å være bakmann i en omfattende narkotikasak. Han oppholder seg i Dubai som har avslått å utlevere ham til Norge.

Våren 2018 startet Kripos «Operasjon Hubris», Norgeshistoriens største etterforskning av store leverandører av narkotika, blant annet til gjengmiljøene på Østlandet. For politiet ble det en suksess.

Over 80 personer har vært siktet som følge av «Operasjon Hubris». 48 av dem er så langt dømt i Norge for oppbevaring, omsetning eller transport av narkotika. Et tyvetalls personer er også siktet eller dømt i andre europeiske land.

Men én utpekt bakmann har politiet aldri klart å stille for retten i Norge: En 40 år gammel mann oppvokst på Grønland i Oslo.

Beslag på et lager i Hobøl som Kripos knytter til Oslo-mannen.

Kripos mener han organiserte mottak og oppbevaring av totalt 567 kilo hasj, og salg av 303 kilo hasj, i Norge. Hasjen hadde en gateverdi på rundt en halv milliard kroner. Kripos siktet ham i april 2019 for flere grove brudd på narkotikaloven.

I den konkrete saken som gjelder 40-åringen, er fem andre er foreløpig dømt.

Mannen ble siktet i 2019, er internasjonalt etterlyst og risikerer opp til 15 år i fengsel i Norge. Kripos ønsker å inndra 18 millioner kroner i utbytte fra Oslo-mannen for omsetning av hasj. Selv hevder han seg uskyldig.

E24 har valgt ikke å identifisere ham av hensyn til den nærmeste familien.

– Jeg har ikke noen formue her

I en lekkasje fra eiendomsregisteret i Dubai fra 2020 som E24 har tilgang til av den amerikanske forskningsstiftelsen Center for Advanced Defence Studies (C4ADS), er Oslo-mannen registrert med fem leiligheter og en stor villa i emiratet.

Et lokalt mobiltelefonnummer i lekkasjen knyttes til ham og eiendommene.

– Jeg har ikke noen formue her, svarer Oslo-mannen på telefon fra Dubai når E24 ringer.

STORE INVESTERINGER: Bak den glamorøse fasaden og vakre strender er særlig emiratet Dubai beryktet for å tiltrekke seg kriminelle og illegale pengestrømmer.

Den etterlyste 40-åringen sier han har bodd i Dubai i seks år, men vil ikke svare på hva han lever av der. Han er pakistansk statsborger, men er fortsatt registrert som bosatt i Norge i både Folkeregisteret og skattelistene.

Mannen har innrapportert null kroner i skattbare inntekter i Norge siden 2010, med unntak av små beløp to av årene.

I 2018 var han oppført med en skattbar formue på 4,4 millioner kroner i Norge. Etter det hadde han 0 kroner i formue, før den i 2021 var på 140.000 kroner.

På spørsmål om hvordan han finansierte eiendommene han er registrert med i Dubai-lekkasjen, svarer han:

– Jeg har ikke noen anelse om hva du snakker om.

Ny forklaring

Når E24 forteller ham at det gjelder fem leiligheter i bygget Plaza Residences 2 og en villa på 287 kvadratmeter, svarer den etterlyste 40-åringen annerledes:

Han forklarer at villaen ble kjøpt på prospekt, men at den aldri ble bygget.

– Jeg har aldri fått den, sier han.

De fem leilighetene ligger i et bygg som sto ferdig i 2017. De har svømmebasseng og jacuzzi i bakgården. Om dem sier han:

– Jeg har et bankforhold til en bank her, som har lånt meg de pengene. Det er samme prosessen som i Norge.

– Altså som et vanlig boliglån i Norge?

– Ja.

Han forklarer at leilighetene ble solgt en gang etter at coronapandemien brøt ut i 2020, og at lånene til banken ble tilbakebetalt.

– Det er ikke sånn at jeg sitter på mange millioner. Det bare virker sånn, sier han.

FEM LEILIGHETER HER: I en lekkasje fra 2020 er Oslo-mannen registrert med fem leiligheter i bygget Plaza Residences 2 i Dubai.

Tilsvarende leiligheter leies ut for rundt 70.000 til 150.000 kroner i året. Mannen svarer ikke på om han har leid ut de fem leilighetene.

40-åringen sier at han ikke husker når han kjøpte dem, men at det var «lenge siden», og før han ble siktet i den norske narkotikasaken, i 2019. Han sier videre at han ikke synes at E24 har noe med dette å gjøre.

– Jeg er pakistansk statsborger, kompis. Jeg kan gjøre hva jeg vil, hvor jeg vil, sier den etterlyste mannen.

Når E24 tar opp siktelsen, som gjelder å organisere mottak og oppbevaring av totalt 567 kilo hasj og salg av 303 kilo hasj, svarer han:

– Man er uskyldig til det motsatte er bevist.

Endrer forklaring

Etter intervjuet sendte E24 flere spørsmål via hans advokat John Christian Elden. Mannen var deretter i kontakt med Elden om intervjuet han hadde gitt til E24, før han lot seg intervjue på nytt på telefon fra Dubai.

Nå avviser den narkotikasiktede mannen at han på noe tidspunkt har investert i eiendom i emiratet.

– Jeg sa at - hvis - jeg hadde kjøpt noe her, så hadde jeg gått via banken og kjøpt via dem, sier Oslo-mannen.

– Det var ikke noe «hvis» i de sitatene du ga til meg sist gang.

– Jeg er ikke interessert i å snakke med deg eller svare på noen flere spørsmål, sier han.

– Hvorfor tror du selv at du kan ha havnet i Dubais eiendomsregister med navn, fødselsdato, passnummer, et emiratisk id-nummer og det telefonnummeret du ringer fra nå?

– Det må du spørre emiratiske myndigheter om, ikke meg, sier han.

SVØMMEBASSENG: I bakgården i Plaza Residences kan beboerne kjøle seg ned i bassenget.

E24 har spurt Dubais kartverk, som styrer eiendomsregisteret, om hvorfor mannen er ført opp med seks eiendommer i databasen deres fra 2020. En saksbehandler opplyser at de ikke har anledning til å gi informasjon til pressen.

– Ikke engang kona di får vite noe om hun ringer og spør oss, sier saksbehandleren.

Offentlige data viser: Kjøpt i 2017

Dubais kartverk publiserte nylig eiendoms- og transaksjonsregisterene på nett. De offentlige dataene inkluderer ikke navn eller annen identifiserende informasjon om eierne.

I de offentlige eiendomsregisteret har E24 har funnet igjen de fem leilighetene den narkotikasiktede mannen fra Oslo var registrert med i Dubai-lekkasjen.

Videre har E24, ved hjelp av nummeret på leilighetenes parkeringsplasser, også funnet leilighetene i det offentlige transaksjonsregisteret, der kjøp, salg og belåning vises for hver eiendom:

De fem studio- og ettromsleilighetene ble alle registrert kjøpt samme dag, 20. februar 2017. Totalt kostet de rundt 5,1 millioner kroner, med datidens valutakurs.

På to av leilighetene ble det registrert låneopptak 13. februar 2019 på til sammen en million kroner med datidens kurs.

Disse to leilighetene ble registrert solgt 7. mars 2022.

De tre andre leilighetene ble solgt henholdsvis 12. november 2020, 26. september 2021, 17. februar 2022.

Totalt ble de fem leilighetene solgt med et tap på 496.000 dirham. Det tilsvarer 1,3 millioner kroner med dagens kurs.

De offentlige transaksjonsdataene sammenfaller med den ettersøkte Oslo-mannens første forklaring til E24: At han investerte i leilighetene før han ble siktet, at han tok opp lån og at de ble solgt etter utbruddet av corona-pandemien.

E24 har lagt frem denne informasjonen for Oslo-mannen og advokat John Christian Elden. De har ikke kommentert funnene E24 har gjort om eiendommene i de offentlige registrene.

ADVOKAT: John Christian Elden representerer den narkotikasiktede Oslo-mannen som bor i Dubai.

E24 har tidligere avslørt at 17 personer som er straffedømte, siktet, tiltalt eller etterlyst for kriminelle forhold i Norge, var listet som eiere av nær 50 eiendommer verdsatt til over 180 millioner kroner i Dubai i 2020.

I tillegg kommer leilighetene registrert på 40-åringen fra Grønland i Oslo. Det øker verdiene på eiendom i lekkasjen registrert på personer som knyttes til kriminelle forhold i Norge, til rundt 190 millioner kroner.

Utpekt som «VIP» fra kryptert chat

Narkotikasiktelsen mot mannen fra 2019 er resultatet av en omfattende etterforskning, avhør og tekniske bevis i Operasjon Hubris, sier politiadvokat Nora Pedersen i Kripos til E24.

– I saken han er siktet i, er det fem andre som har fått rettskraftig dom. Kun [mannen] har fortsatt status som siktet, sier Pedersen.

I 2020 og 2021 ble tre norske menn og en kvinne dømt til fengsel i mellom to og ni år i saken.

Politiadvokat Nora Pedersen og etterforskningsleder Roy Lindholt ved seksjon for organisert kriminalitet.

I retten fortalte to av mennene at de fikk beskjeder på en kryptert chat om hvordan de skulle hente kilovis med hasj fra lagre på Østlandet, og levere det til kunder, i 2017 og 2018.

Instruksjonene kom fra brukernavnet «VIP» i det krypterte chatteprogrammet Sky ECC. Politiet klarte å knekke koden en av de involverte brukte.

Retten konkluderte med at personen bak «VIP» var bakmann i saken. Ifølge den ene mannen som ble dømt var det «VIP» som «styrte skuta».

Kripos mener de kan bevise at personen med kodenavnet «VIP» er den etterlyste 40-åringen fra Oslo (se faktaboks).

Faktaboks: Slik fant politiet «VIP» Kripos har tidligere beskrevet arbeidet med identifiseringen i en sak i Aftenposten. Kripos’ eksperter knekker koden som en av de siktede benytter og finner de andre som den siktede har vært i kontakt med. De opererer under alias, så det gjenstår å finne de egentlige identitetene. Etterforskerne vet hva slags telefoner de bruker. De utstyrer en person i politiet med en tilsvarende telefon og sender melding til kontakten som bruker aliaset «VIP».

I meldingen forklarer politimannen at han akkurat er blitt løslatt fra fengsel og at han har fått beskjed av en annen innsatt om å overlevere penger til «VIP».

«VIP» svarer.

Kripos sporer IP-adressen, som viser at personen bak aliaset befinner seg i Dubai.

Etterhvert klarte politiet å få «VIP» til å identifisere seg via Facebook. Vis mer

– Vi har gode beviser for at bakmannen «VIP», som dukket opp i etterforskningen av narkotikaovertredelsene og senere ble omtalt i dommen mot flere andre aktører i saken, er [mannen], sier Pedersen.

Dubai avviste utlevering

E24 har fremlagt uttalelsene fra Kripos, og hvordan Kripos mener de identifiserte «VIP», for Oslo-mannen og hans advokat John Christian Elden.

– Dette kjenner han ikke til, og kan vanskelig kommentere, skriver Elden.

– Han tilbakeviser at han har brukt «VIP» som navn, og den aktuelle Facebook-kontoen det er vist til i straffesaken, er benyttet fra en rekke land i Europa på tidspunkter der han beviselig har vært i Dubai, og vi har bedt etterforsket hvem som bruker kontoen og eventuelt har noe med denne «VIP» å gjøre.

Politiadvokat Pedersen i Kripos sier at de vil ta ut tiltale mot mannen dersom det er «rimelig grunn» til å tro at han vil møte i retten i Norge.

– Vi har ingen grunn til å tro at han møter frivillig under en hovedforhandling. Saken er dessuten så alvorlig at påtalemyndigheten vil påstå straff i mer enn ett år, slik at saken heller ikke kan fremmes i hans fravær, sier Pedersen.

Politiet har forsøkt å få 40-åringen utlevert fra Dubai, men begjæringen er avvist av lokale domstoler.

– Vi er på saken for å få det vekk, sier 40-åringen til E24 om den norske siktelsen.

SKYLINE: Dubai Marina sett fra den kunstige Palmen.

Hans advokat John Christian Elden skriver til E24:

– Når det gjelder Hubris-saken (Kripos’ narkotikasiktelse, journ. anm.) er han blitt renvasket av myndighetene i De forente arabiske emirater for de norske anklagene. Det foreligger en rettskraftig kjennelse fra 2. mai 2021 der utleveringen ble avvist, da Dubai-domstolen legger til grunn at det eventuelle straffbare medvirkningsforhold Norge begjærte utlevering på, var foretatt i Dubai, og dermed lå under Dubais politi- og domsmyndighet.

– De prøvet deretter anklagen selv, og kom til at han ikke hadde brutt noen lov i Dubai, slik at saken er rettskraftig henlagt av myndighetene. Han er pakistansk statsborger bosatt i Dubai siden 2016. Det internasjonale prinsippet om forbud mot gjentatt straffeforfølgning gjelder også for ham, skriver Elden.

Elden skriver at de har bedt Kripos om å henlegge saken i Norge, men at de venter på svar.

Om arbeidet med lekkasjen: Materialet er fra 2020 og ble gitt til E24 av den amerikanske forskningsstiftelsen Center for Advanced Defence Studies (C4ADS). Lekkasjen omfatter 274.000 privatpersoner og selskaper fra 197 stater og jurisdiksjoner, som er registrert med til sammen 800.000 eiendommer i Dubai. E24s gjennomgang av 260 personer med norsk bakgrunn - som er listet med 374 leiligheter og villaer verdt over en milliard kroner - viser at: De aller fleste har latt være å føre eiendomsverdiene i Dubai på selvangivelsen som formue til beskatning, slik loven krever.

En stor andel, verdt over 180 millioner kroner, eies av personer som er siktet, tiltalt, etterlyst eller dømt for alvorlig kriminalitet i Norge. Vis mer

Kripos: Fortsatt internasjonalt etterlyst

Politiadvokat Nora Pedersen i Kripos sier til E24 at narkotikasaken mot 40-åringen ikke vil bli henlagt.

– Kripos er ikke kjent med at myndighetene i Dubai har behandlet og avgjort den norske narkotikasaken. Vi har mottatt avgjørelsen fra domstolen i Dubai av 2. mai 2021 hvor utleveringsbegjæringen ikke ble tatt til følge fordi forholdene han var siktet for ble ansett å være begått i Dubai.

– Slik vi leser avgjørelsen står det ikke noe i denne om at det er opprettet en egen narkotikasak i Dubai som bygger på opplysningene som ble gitt i utleveringsbegjæringen, følgelig heller ikke at denne saken skal være rettskraftig avgjort.

– Den norske narkotikasaken hans vil ikke bli henlagt. Han er fortsatt internasjonalt etterlyst, sier Pedersen.

I en uttalse, sendt via Emiratenes ambassade i Oslo, tidligere i år skriver regjeringen i Dubai følgende om lekkasjen:

«Påstandene som fremsettes om eierskap av eiendom i Dubai er faktuelt unøyaktige. De forente arabiske emirater har et tydelig regulatorisk rammeverk, i tråd med internasjonale standarder og lovverk for å bekjempe økonomisk kriminalitet», og fortsetter:

«Dubai Land Departement (det offentlige organet som har ansvar for eiendomssektoren i Dubai journ.anm.) med dets aktiviteter og prosesser, er en hjørnestein i dette arbeidet».

