Mener Statkraft-styret bør kastes: – Møkk lei

Sannsynlig slavearbeid i Kina, urfolkskonflikt i Chile og høye lønninger – SVs Torgeir Knag Fylkesnes har sett seg lei på hvordan styret i Statkraft opptrer.

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) ber Næringsministeren svare på om han mener Statkraft lever opp til kravene som stilles til et statlig eid selskap.

– Hva i all verden er grunnen til at man tillater et styre å fortsette, når de ikke forholder seg til klokkeklare signaler fra Stortinget og regjeringen, og når de er helt uten bakkekontakt?

Det spør SV-nestleder og stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes seg. Nå kaller han Næringsministeren inn til Stortinget for å svare på hva han mener om Statkrafts opptreden.

Bakgrunnen er en rekke saker: Statkraft står i en konflikt med urbefolkning i Chile om en elv hvor de bygger vannkraftverk. Til DN opplyser selskapet selv om høy sannsynlighet for at tvangsarbeid forekommer hos underleverandører til Statkrafts solkraftsatsing.

Og lederlønningene er høye – ikke bare hos toppsjefer. Næringsministeren påla nylig Statkraft å endre bonusordningen for krafttradere.

– Møkk lei

At tiltak som endringer i nevnte trader-lønninger allerede er satt i gang, er ikke godt nok, mener Fylkesnes.

– At de gikk inn på en sånn type avtale i utgangspunktet, viser dårlig dømmekraft.

– Mener du styret burde kastets?

– Jeg mener det. Jeg tror folk er møkk lei av å se ledelsen i statlig eide selskaper drive på langt utenfor det de har lov til, og det som er moralsk riktig å gjøre, sier Fylkesnes.

Han har nå kalt næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) inn til Stortinget for å svare på om han mener Statkraft forvalter sitt ansvar og mandat som statlig eid selskap på en tilfredsstillende måte.

Vestre har allerede varslet strengere krav til de statlig eide selskapene gjennom den nye eierskapsmeldingen, som kom i fjor. Meldingen har alltid understreket at statlige selskaper ikke skal være lønnsledende, men konkurransedyktige. I den nye meldingen er det spesifisert at det forventes av selskapene at lønnsøkningene til ledere ikke overstiger gjennomsnittlig lønnsvekst i kroner for øvrige ansatte.

Fylkesnes mener man også må se på den generelle sammensetningen i styrene i statseide selskaper.

– Det har antagelig vært en kultur i disse styrene som ikke er i tråd med det som har vært viljen i Stortinget. Å etablere en kultur i disse styrene som er mer i tråd med folks oppfatning av hva som er viktig, det må være et eksplisitt mål.

Mener styret undergraver krav

Knag Fylkesnes mener situasjoner som i Kina og Chile ikke burde forekommet, og at det vitner om at selskapet har tatt snarveier når de har gjort aktsomhetsvurderinger.

Han har forståelse for at Næringsministeren vil innhente mer informasjon om hva Statkraft faktisk har foretatt seg i de to prosjektene.

– Men fra vårt perspektiv har man tillat for mye undergraving av krav til både menneskerettigheter og andre forpliktelser, at nå bør det begynne å få praktisk betydning for styret. Hvis ikke, er det en form for stilltiende aksept.

– Chilenske myndigheter har gitt tillatelse til denne utbyggingen fordi de trenger fornybar kraft. Norske myndigheter tillot bygging på Fosen som i ettertid viste seg å stride mot menneskerettighetene. Hva skal være ansvarsforholdet mellom et kommersielt selskap og en stat?

– Statlig eide selskaper er forpliktet til å gjøre egne vurderinger av menneskerettighetssituasjonen. Og det vet disse selskapene veldig godt. Ansvaret kan ikke lempes over på staten.

Statkraft: – følger retningslinjene

Statkraft ønsker ikke å stille til intervju om kritikken fra Fylkesnes. Pressekontakt Lars Magnus Günther svarer i en e-post at selskapets lønnspolitikk er at ledelsen skal ha konkurransedyktige, men ikke ledende betingelser. Han oppgir at Statkraft også forholder seg til skjerpede krav i den siste eierskapsmeldingen.

Oppfølgingsspørsmål om det vil si at ledelsen i år får en lønnsvekst lik gjennomsnittet til de ansatte i kroner, er ikke besvart.

– Statkraft følger de retningslinjene og målsettingene staten som eier har fastsatt, og tilfredsstiller de forventningene som stilles til selskapet. Vi arbeider kontinuerlig for å organisere og styre vår virksomhet på best mulig måte. Dette gjelder på alle områder. Selskapet har en god og tett dialog med eier, skriver Günther i e-posten.

Han oppgir at Statkraft har strengere krav til sosiale og miljømessige hensyn enn myndighetene i Chile har, og at de har tett dialog med de berørte partene i konflikten.

– I Chile hadde vi rettskraftig konsesjon, men valgte å gå nye runder for å gjøre konfliktnivået så lavt som mulig. Det resulterte i at vi valgte å ikke gå videre med det ene av to vannkraftprosjekter da vi ikke fant gode nok løsninger, skriver Günther.

Om situasjonen i Kina skriver Günther at innkjøp at komponenter til solkraft gjør dem sårbare for menneskerettighetsbrudd i leverandørkjeden.

– Vi gjør en rekke tiltak på dette området, blant annet et kontinuerlig omfattende kartleggingsarbeid og forhandlinger om rammeavtaler der vi lettere kan stille krav til både innsyn og arbeidsforhold, og bedre følge opp underleverandører. Statkraft spiller også en viktig rolle i å utvikle bransjesamarbeidet «Solar Stewardship Initiative», der flere enn 50 selskaper jobber for bedre arbeidsforhold og mer innsyn i solkraftbransjen. Sammen kan vi bedre presse frem reelle forbedringer, skriver Günther.

Statssekretær Odd Steinar Åfar Viseth (Ap) sier i en e-post via presseavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet at spørsmålene SV stiller vil bli besvart i Stortinget, og ønsker ikke å kommentere kritikken fra Fylkesnes nå.