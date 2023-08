Stor etterspørsel etter billigere sydenturer: – Veldig forutsigbart

Reisebyråene melder om stor pågang etter at prisene dumpet på fly- og charterturer. En helt vanlig sesongtrend, mener reiselivsekspert.

Mange nordmenn vil sette seg på flyet til varmere strøk denne høsten.

– Salget av flybilletter med utreise i september økte med hele 50 prosent forrige uke, og det holder seg høyt. Så det er uten tvil mange som rømmer fra høststemningen som preger store deler av Norge, sier kommunikasjonssjef Anne-Mørk Løwengreen i TUI til E24.

Etter en sommer der flybillettene har vært svært dyre, dumpes nå prisene på charterreiser, som VG omtalte tidligere denne uken.

Løwengreen sier de ser samme trenden både fra Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Tromsø.

Anne Mørk-Løwengreen i TUI sier salget økte mye forrige uke.

– Når det gjelder pakkereiser, så går kurven på bestillinger også oppover, men kun fly er klart mest populært på grunn av spesielt gode priser, sier kommunikasjonssjefen.

Kreta, Rhodos og Mallorca er de mest populære reisemålene på pakkereiser med avreise i september, trekker Løwengreen fram.

– Veldig forutsigbart

Reiselivsekspert Odd Roar Lange er imidlertid ikke særlig overrasket over utviklingen.

– Dette er veldig forutsigbart. Om høsten pumper reisebyrå ut restplasser, sier Lange.

Reiselivsekspert Odd Roar Lange, også kjent som «The Travel Inspector».

Lange, også kjent som «The Travel Inspector», forteller at dette var forutsatt tidlig i år.

– Reisebyråene brenner inne med mange turer nå, fordi de kjøpte i fjor og så for seg at 2023 kanskje ville bli det første normalåret etter pandemien. Men når man ser seg over skulderen, ser man at det ikke ble slik. Det er krig i Europa, varmerekorder, skogbranner og økte renter og priser.

Han forteller at mange avbestiller charterturen sin nå av ulike grunner. Eksempelvis er det dyrtid for mange, og de bestilte gjerne turen tidlig.

– Da tar de heller tapet av forskuddet og sparer penger på resten av reisen. Mange har fått dårligere råd, og sydenturer er alltid dyrere enn man tror.

Ifølge Lange er det to ulike typer såkalte restplasser. Det ene er reelle restplasser som byråene brenner inne med og vil få solgt, mens det andre er markedsføringsplasser som har som mål å trekke oppmerksomhet, og er i realiteten prisdumping.

Solgt mye

Kommunikasjonssjef Marie-Anne Zachrisson i Ving sier de opplever et ganske kraftig prispress nå i begynnelsen av høsten.

– Det har vi vært vant til tidligere år, men i fjor, etter pandemien, var chartervolumene lavere enn etterspørselen, og derfor ble denne perioden ekstremt godt solgt tidlig, sier hun.

Hun sier Ving har økt antall flyginger med seks prosent og er tilbake på volumene de hadde før pandemien.

Kundegruppen deres er annerledes på høsten enn i høysesongen. Mens det sommeren domineres av barnefamilier, er det et mer voksent publikum som reiser på høsten. Hos Ving er reisemål som Thailand, Kapp Verde og Aruba populære.

– Vi har solgt over en tredjedel av vinterens reiser per nå, og det er en bedre salgssituasjon enn det vi hadde for fire år siden, sier kommunikasjonssjefen.

Avinor-tall som ble lagt fram i august, viste at det var 15 prosent flere flyreiser i juli i år enn i fjor. Likevel er det et stykke opp til nivåene før pandemien.

Høljet ned

Kommunikasjonssjef Beatriz Rivera i Apollo sier at de har satt inn ekstra kapasitet og utvidet sesongen utover høsten til flere populære reisemål.

– Vi ser at salget generelt for høsten har gått veldig bra, sier hun.

Hun understreker at prisene bestemmes av tilbud og etterspørsel, og at prisnivået alltid er bra på denne tiden av året.

– Salget begynte å ta seg opp helt i begynnelsen av august da det bøttet ned. Vi hadde tre uker der hvor vi fra uke til uke økte salget med 30 prosent fra uken før. Vi så en kjempe-peak. Så har det stabilisert seg, sier hun.