Flyrs bobestyrer: – Uvanlig ryddig konkurs

Inntil 50 millioner av eiendeler til den totale verdi av 2,2 milliarder kroner kan realiseres i Flyrs konkursbo. Kundefordringene er på nesten 100 millioner.

Det har gått omtrent et døgn siden meldingen fra Flyr kom om at selskapet begjærer seg konkurs, etter drøyt ett og et halvt år med drift.

Bobestyrer Stine Snertingdalen kommer fra Flyrs lokaler i Oslo sentrum når hun snakker med E24 onsdag kveld.

Hun forteller at det har vært en travel dag.

Flyrs konkursbegjæring ble onsdag morgen sendt inn til Oslo tingrett.

Snertingdalen sier hun ikke har mottatt henvendelser av potensielle kjøpere av konkursboet.

– Normalt ville det vært mange interessenter med en konkurs som har vært så mye i mediene. Det er ikke så mange som vil kjøpe et flyselskap i disse dager, sier Snertingdalen.

Kundefordringer på nesten 100 mill.

Av verdier som kan realiseres i boet er inntil 50 millioner kroner av de totale eiendelene på 2,2 milliarder kroner, ifølge Snertingdalen.

Dette er diverse utstyr, som IT-utstyr på kontorene og flyutstyr i hangaren på Gardermoen.

Det er for tidlig å si hvor mye boet faktisk får inn, men det kommer et bedre anslag ved første rettsmøte, den såkalte skiftesamlingen som skal holdes 16. februar.

Partner og advokat Stine Snertingdalen ved Kvale advokatfirma.

Resten får bostyreren ikke noe ut av. Det er i underkant av 1,8 milliarder kroner i leasing og leie. Kundefordringene er på nesten 100 millioner kroner, reiser som ikke kan gjennomføres etter som alle fly er innstilt.

Gjelden er opplyst til 2,4 milliarder kroner, men den kan øke, blant annet fordi det kommer inn flere krav fra passasjerer som ikke har fått gjennomføre flyturer.

– Uvanlig ryddig

– Er det noe som overrasker deg ved konkursen?

– Nei, men det må være at den er uvanlig ryddig. Gjeld er betalt helt opp til oppbud, sier Snertingdalen.

Snertingdalen forteller at hun har fått flere hundre e-poster med henvendelser fra kreditorer.

– Jeg er vant til mange henvendelser ved en stor konkurs, men dette er veldig mange. Det er naturlig nok siden mange er personlig rammet og har spørsmål, sier Snertingdalen.

Hun og teamet i Kvale Advokatfirma som jobber med boet er i kontakt med leasingselskapene og Danske Bank, bankforbindelsen til Flyr. Statsautorisert revisor Helge Østvold ved revisjonsselskapet BHL DA er oppnevnt som borevisor.