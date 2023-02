Bostyrer etter konkursen: Stor interesse for Stayclassy-boet

Det pågår nå en budrunde om konkursboet etter nettbutikken Stayclassy, som ifølge tingretten har 13,9 millioner kroner i gjeld.

Stayclassy.no

Det bekrefter bostyrer og advokat Andreas S. Christensen i KCO overfor E24.

– Vi har en pågående salgsprosess, hvor vi nå får bud fra forskjellige interesser, sier Christensen.

Han avviser at noen avtale om salg er inngått foreløpig, men bekrefter samtidig at flere seriøse aktører er i bildet, og at interessen er stor.

– Det er snakk om et stort varelager, og samtidig en virksomhet som har hatt noen utfordringer med klager og problemer i forkant, som gjør at noen kanskje faller fra.

Les på E24+ Odd Reitan: – Jeg er nok rik på gods og gull, men ikke penger

Les også Tingretten åpner konkurs i netthandelsbutikken Stayclassy

– I tillegg er det enkelte produkter som jeg må ta forbehold om, når det gjelder kvalitet eller andre forhold.

– Men dette er en budprosess hvor mange er interessert. Det er en mindre gruppe som byr, men flere enn to, sier han.

Omfattende varelager

Christensen ønsker nå å få løst prosessen så raskt som mulig, i alles interesse, sier han. En avgjørelse er imidlertid ikke ventet fredag kveld.

– Varelageret er ganske omfattende, og består av mange av produkter som folk kjenner til, altså sparkesykler. I tillegg er det fritidsklær, solbriller og andre ting som har blitt solgt under Stayclassy-paraplyen.

Christensen kan hverken bekrefte eller avkrefte om tidligere eier og gründer Thomas Holstad er en av budgiverne.

– Min oppgave er å få best mulig pris for boet. Det er ingen teoretiske hinder for at noen som har hatt tilknytning til selskapet tidligere går av med seieren, men jeg opptatt av at jeg har særlig aktsomhetsplikt dersom noen av dem er nærstående selskapet. Da må jeg være påpasselig, men det umuliggjør det ikke, sier han.

Holstad har ikke selv besvart E24s henvendelser fredag kveld.

Advokat Andreas S. Christensen i KCO, som er bostyrer for Stayclassy-konkursen.

Konkursen i selskapet ble åpnet tidligere denne uken. Da ble det opplyst fra Asker og og Bærum tingrett at selskapet hadde en gjeld på 13,9 millioner kroner. Det kom også frem at Stayclassy har eiendeler på 10,4 millioner kroner.

Christensen mener imidlertid det er for tidlig å slå fast hvor stor den endelige gjelden i selskapet er.

– Selskapet har selv opplyst noe om hva de mener gjelden består av. Jeg som bostyrer venter med å konkludere til senere. Nå tar vi imot krav og så får vi ser hva sluttbeløpet blir.

13,9 millioner i gjeld

Konkursen i selskapet ble åpnet tidligere denne uken. Da ble det opplyst fra Asker og og Bærum tingrett at selskapet hadde en gjeld på 13,9 millioner kroner. Det kom også frem at Stayclassy har eiendeler på 10,4 millioner kroner.

Når retten åpner konkurs i et selskap innebærer det at det oppnevnes en bostyrer som overtar alt ansvar for selskapet.

Advokat Christensen i KCO har holdt i saken siden tirsdag denne uken.

Les også Stayclassy-gründer etter konkursen: – Unnskyld til alle vi har skuffet

Tirsdag forrige uke skrev selskapet på sin nettside at videre drift ikke lenger var mulig.

«Stayclassy lyktes ikke i arbeidet med rekapitalisering av selskapet. Styret har tirsdag kveld konkludert med at det dessverre ikke finnes alternativer for videre drift,» skriver selskapet på nettsidene.

Gründer i selskapet Thomas Holstad sa til E24 at de har forsøkt alt i deres makt for å redde selskapet - uten å lykkes.

– Jeg har lært mye på godt og vondt på veien som en ung gründer, og jeg skulle ønske historien fikk en annerledes slutt enn dette, for i det siste har det vært mye vondt. Unnskyld nok en gang til alle vi har skuffet, sa Holstad til E24 tirsdag forrige uke.

«Tusen takk til alle som har valgt Stayclassy de siste ni årene. Vi kommer til å savne alle våre fantastiske kunder, og vi er dypt fortvilet og lei oss over situasjonen», skrev selskapet på nettsiden.

Milliongebyr

Den 16. januar stengte selskapet nettbutikken midlertidig. På nettsiden skrev de at «Vi har valgt å midlertidig stenge Stayclassy.no i påvente av en avgjørelse fra Forbrukertilsynet som er avgjørende for videre drift.»

Forbrukertilsynet varslet at selskapet ville bli gitt et gebyr på 1,5 millioner kroner og daglig leder Thomas Holstad et gebyr på 400.000 kroner for medvirkning til villedende markedsføring.

Som følge av selskapets økonomiske situasjon, opprettet Holstad en Spleis-innsamling til seg selv. Her forsøkte han å samle inn 500.000 kroner.

Sparebank1, som eier Spleis, valgte imidlertid å stenge ned innsamlingen.