Kortdata viser fall i forbruket: – Nå strammer vi inn

Nordmenns forbruk hadde en knekk i juli, og trenden fortsetter i august, ifølge DNB.

– Det ser ut som om nordmenn går inn for en myk landing og justerer forbruket sitt deretter, sier direktør for datatransformasjon Ine Oftedahl i DNB.

I april så banken den mest markante oppbremsing i nordmenns kortbruk siden pandemien, målt mot normalåret 2019. Den samme knekken ser de nå.

– Nå strammer vi inn, og den trenden har fortsatt inn i august, sier Oftedahl.

Hun tror dermed ikke at nordmenn trekker i nødbremsen på forbruket, men at vi strammer litt til så det blir en mykere landing hva gjelder pengebruk.

Dersom man sammenligner med 2019, før pandemien, var kortbruken i juli den svakeste måneden hittil i år. Kortbruken var også lavere nivå enn i juli i fjor.

Alle tallene banken bruker er inflasjonsjustert.

Sport og elektronikk var den kategorien der folk reduserer mest sammenlignet med juli 2019.

STRAMMER INN: Ine Oftedahl, direktør for datatransformasjon i DNB, sier det ser ut som nordmenn justerer forbruket sitt for en myk landing.

Ingen rekordsommer

Norges Bank har satt opp styringsrenten elleve ganger siden slutten av 2021, og den ligger nå på 3,75 prosent. Dette er det høyeste rentenivået siden finanskrisen i 2008. Sentralbankens rentebane rentebaneNorges Banks prognose for renteutviklingen indikerer en ny rentetopp på 4,25 prosent i løpet av høsten. Allerede torsdag ventes den neste hevingen.

Rentegaloppen betyr at boliglånene er blitt dyrere å betjene. Derfor er det kanskje ikke overraskende at denne sommeren ikke ble en rekordsommer hva gjelder nordmenns pengebruk.

Sammenligner man med juli i fjor var det reiseliv som hadde den største nedgangen i pengebruk.

– Reiseliv gikk betydelig ned fra i fjor og er cirka på 2019-nivå når vi justerer for inflasjon, men nettopp inflasjon og svak kronekurs gjør at mange nordmenn føler at ferien har kostet veldig mye mer, sier Oftedahl.

– Hvis man ser på reiseliv i fellesferien, så var pengebruken ned 13 prosent fra i fjor når vi justerer for inflasjon.

Hun sier det er en nedgang i kortbruk i utlandet, som banken venter vil fortsette å falle.

Går fortsatt på restaurant, bar og kafé

– Vi har aldri brukt en større andel av budsjettet vårt på tjenester enn det vi gjør nå. Det er en rekord som vi ikke har sett noen gang i tallene.

Selv om nordmenn brukte litt mindre penger på restaurant og uteliv i juli i år enn i fjor, beskriver Oftedahl pengebruken i juli som «skyhøy» sammenlignet med 2019.

Bankens tall viser at nordmenn brukte 19 prosent mer på restaurantbesøk i juli i år sammenlignet med i 2019, og 38 prosent mer penger på uteliv.

Pengebruken på uteliv økte også med fire prosent mot i fjor.

– Folk har kanskje tatt seg en ferietur mindre eller kortet ned reisen med noen dager, men de har kost seg med restaurant og uteliv, sier hun.

Aller mest økte folks pengebruk i juli på bakerier. Denne var opp 39 prosent mot 2019 og åtte prosent mot juli i fjor.

Bufferen krymper

Oftedahl sier at den ekstra bufferen nordmenn sparte opp under pandemien, begynner å forsvinne, samtidig som mange fortsatt har betydelige midler som de kan ta fra videre.

– Spørsmålet nå er jo om man burde ta fra disse midlene, eller om man burde stramme enda mer inn for å forberede seg for rentehevingene.

Hun sier folk med høy gjeldsgrad tapper sparebøssen mer enn andre for å opprettholde dagens forbruk.

– Dette taler for et overforbruk som bør svekke seg ytterligere i tiden fremover.