Fare for streik i NRK

Torsdag morgen starter meklingen i NRK mellom LO Stat og Spekter, for NTL og Creos medlemmer.

Publisert: Publisert: 12. november 2020 06:24

– NRK har valgt å gi NTLs medlemmer mindre i lønnstillegg enn andre, derfor er vi i mekling, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder i en pressemelding torsdag.

Videre i meldingen står det at NRK hevder de tilbyr like lønnstillegg til alle, men at de unnlater å si at deres ansatte deles opp i grupper basert på hvilken fagforening de tilhører.

– NTL NRK krever lik lønn for likt arbeid. Våre medlemmer skal ha samme lønnsutvikling over tid, som kollegaer det er naturlig å sammenlikne seg med, sier Trine Steen, leder i NTL NRK.

Kommer ikke partene til enighet vil 523 ansatte gå ut i streik fredag 13. november.

