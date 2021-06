Ingen streik i flyteriggoppgjøret – enighet i meklingen

Industri Energi og SAFE kom natt til torsdag til enighet i meklingen med Norges Rederiforbund. Det blir derfor ikke streik blant riggarbeiderne.

Rundt én time på overtid kom partene i flyteriggmeklingen til enighet i lønnsforhandlingene. Det blir dermed ingen streik på norsk sokkel.

Industri Energi og SAFE kom til enighet med Norges Rederiforbund i meklingen rundt klokka 1 natt til torsdag. Forhandlingene har foregått i Stavanger siden onsdag morgen.

– Vi er fornøyd med at vi gjennom mekling har oppnådd et betydelig forbedret resultat som sikrer kjøpekraften for de ansatte på flyterigger og innen plattformboring på faste innretninger, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi i en pressemelding.

460 SAFE-medlemmer og 605 medlemmer i Industri Energi kunne ha blitt tatt ut i streik dersom partene ikke hadde kommet til enighet.

Resultatet innebærer et generelt tillegg på 2,7 prosent, dog minimum 24.500 kroner inkludert feriepenger. I tillegg blir nattillegget økt med 3,50 kroner til 90 kroner per time. Helligdagsgodtgjørelsen økes med 60 kroner til 2.110 kroner per dag. Endringene gjøres gjeldende fra 1. juni.

– Oppgjøret er i tråd med rammene som er lagt i frontfaget. Vi noterer imidlertid at vi ikke får gehør for vår situasjonsbeskrivelse av riggnæringen, som fortsetter å være krevende, heter det i en uttalelse fra Norges Rederiforbund.

Forhandlingene om flyteriggavtalen ble brutt 20. mai. Avtalen omfatter over 4.500 ansatte på flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk sokkel.

I år er det mellomoppgjør, som betyr at det bare forhandles om lønn. Dette til forskjell fra hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene.