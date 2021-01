Jack Ma sporløst forsvunnet fra offentligheten

Kinas antatt rikeste mann skulle i november vært dommer i finalen av talentshowet han selv startet. Nå spekuleres det hvor Alibaba-gründeren har blitt av.

BORTE: Jack Ma har ikke vært å se i offentligheten siden oktober. Vis mer byoutline PHILIPPE LOPEZ / AFP

24. oktober i fjor står Jack Ma på scenen i Shanghai, hvor han holdt et innlegg på en konferanse der flere av de fremste lederne i Det kinesiske kommunistpartiet også var til stede.

I innlegget kom han med knallhard kritikk mot myndighetene som regulerer teknologiutviklingen i landet.

Senere har kinesiske myndigheter tatt flere ulike grep mot milliardærens selskaper:

De siste dagene har spekulasjonene rundt Jack Ma begynt å ta seg opp. Dette etter en artikkel i Financial Times hvor det kom frem at milliardæren ikke har vært å se i offentligheten etter opptredenen i Shanghai.

Talentshow

I artikkelen trekkes det blant annet frem at Ma ikke deltok som dommer i finalesendingen av sitt eget talentshow, da den ble spilt inn i november.

Rundt dommerbordet i «Africa’s Business Heroes» var Ma byttet ut som til fordel for Alibaba-direktør Lucy Peng.

Et bilde av Ma skal også ha blitt fjernet fra nettsiden til konkurransen, som har som mål å trekke frem gründere som kan få store pengepremier fra milliardærens fond. Han var heller ikke en del av en promovideo som ble sluppet i november.

«På grunn av en kalenderkonflikt kunne ikke Mr. Ma være en del av dommerpanelet i finalen av Africa’s Business Heroes tidligere i år», sier en talsperson for Alibaba til avisen.

Jack Ma har heller ikke vært aktiv på Twitter siden 10. oktober. Den gang reklamerte han for en ny miljøpris britiske prins William og David Attenborough har stiftet.

– Gjør det klart at han ikke er større enn partiet

Rett før jul omtalte Bloomberg milliardærens fravær fra offentligheten. Kilder nyhetsbyrået snakket med da opplyste at han av myndighetene var bedt om å bli i landet.

– Kommunistpartiet prøver å gjøre det klart at Ma ikke er større enn partiet. Men de vil også vise at Kina er et godt sted å drive virksomhet, og det betyr at partiet trenger å vise at entreprenører kan lykkes, sa professor i kinesisk politikk, Rana Mitter, ved Oxford Universitetet til Bloomberg.

Siden innlegget på konferansen i oktober anslår nyhetsbyrået at Jack Mas formue har falt med over 11 milliarder dollar, tilsvarende 93 milliarder kroner.

