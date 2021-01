Reise-topp reagerer på «uryddig» påske-utspill fra Søreide

Utenriksministeren ber nordmenn droppe utenlands-planer i påsken, samtidig som UDs nye reiseråd kun fraråder utenlandsreiser frem til 1. mars.

Virke Reise-sjef Astrid Bergmål er lite begeistret for at utenriksminister Ine Eriksen Søreide fraråder planlegging av påsketur til utlandet når UDs offisielle råd ikke fraråder det. Vis mer byoutline Foto: Virke / Fredrik Hagen, NTB

– Dette er en uryddig uttalelse av utenriksministeren. Søreide gir et eget råd som går langt utover det offisielle rådet fra hennes departement, sier Astrid Bergmål til E24.

Sjefen i Virke Reise har lite til overs for at Ine Eriksen Søreide serverer en kalddusj til nordmenn som vil reise utenlands i påsken, i forbindelse med oppdaterte reiseråd fra Utenriksdepartementet tirsdag.

Der forlenges det offisielle rådet om å «unngå reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land», fra 15. januar til 1. mars.

Men i samme pressemelding fra UD uttaler Søreide følgende:

«Det må forventes å kunne være reiserestriksjoner også når påsken kommer, og folk bør ikke nå planlegge for utenlandsreiser i påsken».

En måned etter at nytt råd utøper

Det blir dobbeltkommunikasjon som er umulig å forholde seg til, mener Bergmål.

– Det skaper usikkerhet og er hverken bra for reisebransjen eller nordmenn som lurer på om de kan reise utenlands til påsken, sier hun.

UD har ikke besvart E24s forespørsel om kommentar til kritikken.

I år faller påsken til overgangen mars/april i uke 14, altså en drøy måned etter at UDs råd om å fraråde utenlandsreiser utgår. Departementet varsler at rådet kan bli ytterligere forlenget.

Undersøkelser fra Virke viser at nordmenn først og fremst håper på utenlandsreiser i sommer og senere, men mange har også ønsket seg utenlands allerede i påsken, ifølge Bergmål.

– Og slik jeg tolker UD, lever altså dette håpet, tross uttalelsene fra utenriksministeren, sier Virke-toppen.

Mener nordmenn «trygt» kan bestille

Hun påpeker at siden UD enn så lenge ikke fraråder utenlandstur i påsken, er det «fullt mulig» for nordmenn å bestille reiser som kan bli refundert dersom UD senere skulle «rødmerke» påsken i nye reiseråd.

– Da har man krav på refusjon dersom man har bestilt en pakkereise. For dem som nå vil bestille utenlandsreiser, er det altså helt trygt å gjøre det, sier Bergmål.

– Oppfordrer du folk til å trosse et klart råd fra utenriksministeren?

– Nei, men rådet hennes er jo vanskelig å tolke når det står i strid til regjeringens eget offisielle råd, som altså kun fraråder utenlandsreiser frem til 1. mars. Det er dette rådet vi må forholde oss til.

– Men ikke Søreides råd om å unngå planlegging av reiser etter dette?

– Det synes jeg er et problematisk signal som er krevende å forholde seg til: For dersom man mente det ikke var mulig med påskereiser, burde reiserådet omfattet påsken. Folk må kunne forholde seg til UDs reiseråd, sier Bergmål.

– Myndighetene har et stort ansvar for å være tydelige i kommunikasjonen: Det synes jeg ikke de er her, fortsetter hun.

Få unntak

Utenriksdepartementet begrunner sine oppdaterte reiseråd med vurderinger rundt den globale smittesituasjonen, usikkerhet rundt utviklingen i pandemien, kapasiteten til helsevesenet i ulike land, og andre lands reiserestriksjoner.

I tillegg veier regjeringens prioritering av å begrense smitte fra utlandet tungt, skriver departementet.

UD opplyser at de vil fortsette å vurdere hvorvidt de skal gi unntak for EØS/Schengen-land med lav smitte ukentlig.

I dag er det kun noen få områder i Finland det er gjort unntak for.

Det betyr at Utenriksdepartementet nå fraråder reiser til følgende land i EØS/Schengen:

Andorra, Belgia, Bulgaria, Estland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Polen, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten, Østerrike og regioner og områder i Danmark og Finland.

Les hele listen fra FHI her.

