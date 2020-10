Investorduo siktet av Økokrim for grov korrupsjon i Boligbygg-skandalen

En konsulent i Oslo kommune var med på å kjøpe en bygård fra et selskap han selv jobbet for. Nå er han og eierne av eiendomsselskapet siktet av Økokrim. Anklagene avvises.

Denne bygården på Bislett i Oslo var blant de omdiskuterte salgene. Boligbygg eier Oslos kommunale boliger. DN fortalte om tett kontakt mellom kjøpere i kommunen og investorer. Vis mer byoutline Signe Dons/Aftenposten

Publisert: Oppdatert: 15. oktober 2020 16:31 , Publisert: 15. oktober 2020 16:15

Økokrim har siktet flere personer i kjølvannet av Boligbygg-skandalen. Dagens Næringsliv rullet opp saken i 2017.

I juni ble tre personer siktet for grov korrupsjon. Siktelsen gjelder kommunens konsulent og to eiere av et eiendomsselskap.

Grov korrupsjon straffes med fengsel i inntil 10 år. Ingen erkjenner straffskyld.

Siktelsen ble tatt ut 25. juni i år. Statsadvokat Håvard Kampen er påtaleansvarlig.

– Vi har ingen kommentarer om saken på dette tidspunkt, sier han.

Alle avviser å ha gjort noe ulovlig. Økokrim har ikke tatt ut tiltale i saken.

Styret i Boligbygg la frem Deloittes gransking av eiendomstransaksjoner i 2018. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen / NTB

Forventer henleggelse

Boligbygg eier Oslos kommunale boliger. DN skrev at investorer tjente millioner på boligsalg til kommunen. Avisen fortalte om tett kontakt mellom kjøpere i kommunen og investorer.

I 2018 ble en granskning fra Deloitte lagt frem. De fant 110 kjøp hvor de mente kommunen hadde betalt totalt 100 millioner kroner i overpris.

Konsulenten var en del av Boligbyggs kjøpsteam. Han ga råd da kommunen kjøpte en bygård i 2016. Samtidig tok han oppdrag for selskapet som solgte bygården.

– Vi antar at saken henlegges, sier advokat Christian Stang Våland. Han representerer den ene investoren.

Teamet hadde ansvar for å kjøpe boliger for hundrevis av millioner. Konsulenten er også siktet for andre forhold knyttet til Boligbygg. Han ble først siktet i 2017.

Fikk 240.000

Konsulenten var engasjert av selskapet før, under og etter kjøpet av bygården. Han fikk 240.000 kroner for jobben han gjorde. Dette var ikke kjent for Oslo kommune.

Trond Eirik Aansløkken representerer konsulenten.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, sier han.

– Hva var hans rolle i Boligbygg?

– Han var en del av kjøpsteamet. Deres oppgave var å legge frem aktuelle eiendommer for kommunen.

Oppdragene for selskapet gjaldt prosjekter i Drammens-området.

Overrasket

Ole Petter Drevland er den andre investorens advokat.

– Min klient ble overrasket av siktelsen. Det ikke er grunn til å ta ut tiltale, sier han.

Våland legger vekt på at oppdragene for kommunen og selskapet var uavhengige av hverandre.

Konsulenten hadde ingen fullmakter. Det legger advokatene vekt på.

– Det var seks ledd og over 70 personer over ham som var involvert, sier Våland.

Her kan du lese mer om Økokrim Korrupsjon Oslo kommune