Rema utfordrer Norgesgruppens milliardgrep om storhusholdning

Rema har bestemt seg for å ta opp konkurransen om å levere dagligvarer til restauranter, kantiner og catering.

SATSER: Ole Robert Reitan kontrollerer Norges tredje største dagligvarekonstellasjon og vil nå ta markedsandeler i storhusholdningsmarkedet. Vis mer byoutline Ole Martin Wold / E24

– Det er for lite konkurranse i dette markedet, og det er sunt for matmarkedet at det kommer flere aktører inn og konkurrerer i storhusholdningen, sier Ole Robert Reitan, eier og øverste leder for virksomheten Reitan Handel.

Hvert år selges det dagligvarer for milliarder av kroner i et marked usynlig for den jevne forbruker – nemlig storhusholdningsmarkedet.

Med andre ord dagligvarer som skal ut i restauranter, kafeer, kantiner, kommuner og statlige institusjoner.

I dag er det kun giganten Norgesgruppen og den mindre utfordreren Servicegrossistene som leverer fullsortiment dagligvarer i dette markedet, og Konkurransetilsynet sa til E24 i fjor at de ønsket seg flere aktører inn.

I 2013 uttalte Reitan i forbindelse med en innkjøpssamarbeid gjort med Servicegrossistene at det «hadde vært moro om vi kunne bidra til å tilby de aller laveste prisene innen storhusholdning også».

– Nå mener vi det er på tide å satse her. Det er et klassisk case vi har snakket om en stund, men det er først nå vi har godt nok skotøy til å få det til på en god måte, sier Reitan.

Rema har bygget nytt stort lager på Vinterbro, men har beholdt det gamle lageret med tanke på å kunne satse på storhusholdningsmarkedet. Vis mer byoutline Rema 1000

Stadig mer mat utenfor hjemmet

Sett bort ifra det siste året der pandemien tidvis har ført til en nedstengt utelivsbransje og færre i kontorlokalene, spiser nordmenn stadig mer utenfor hjemmet. Dette markedet er spådd å vokse raskere enn tradisjonell dagligvarer i mange år fremover.

Reitan tror timingen for lanseringen er perfekt.

– Vi tror jo den veksten vil fortsette, og det kommer sikkert også en boom fremover når ting åpner opp igjen. Og enkelte har jo spådd at det vil bli som de glade 20-årene igjen, ler Reitan.

Det totale markedet er anslått å være på rundt 29 milliarder kroner, men det er også inkludert aktører som Ringnes og Bama som leverer direkte til kundene og ikke via grossistene.

I dag er Norgesgruppen desidert største aktør, mens Servicegrossistene er nummer to. Sistnevnte har et innkjøpssamarbeid med Rema, men får også nå Reitan-familien som konkurrenter.

– Hva betyr dette for samarbeidet med Servicegrossistene nå som man konkurrerer om de samme kundene?

– Det er meningen at vi skal finne samarbeidsformer også fremover, sier Reitan.

– Hva er konkurransefortrinnet deres når man nå skal ut å jakte kunder?

– Det er det samme konkurransefortrinnet som med Rema 1000, vi er mye mer effektive. Og vi har lenge fått forespørsler fra leverandører og mulige kunder som ønsker flere valgmuligheter i dette markedet.

Ole Robert Reitan, eier og øverste leder for virksomheten Reitan Handel. Vis mer byoutline Siv Dolmen / E24

Lager på Vinterbro

Når Reitan sier at selskapet nå har godt nok skotøy til å ta på seg en ny satsing, så sikter han først og fremst til den økte lagerkapasiteten på Vinterbro. Her har Rema bygget nytt lager, men også beholdt det gamle med tanke på storhusholdningssatsingen.

– Hvor stor investering er dette snakk om for dere?

– Vi har jo hele infrastrukturen på plass, og det er stort sett de samme leverandørene vi allerede forholder oss til. Så det er ikke blytungt dette.

Rema-toppen mener de lave kostnadene knyttet til å komme i gang med satsingen vil reflekteres i prisene.

På spørsmål om når de starter opp, er svaret fra Reitan «så fort vi kan, vi må bare få noen kunder».

Siden forrige gang Rema-eieren snakket om storhusholdning, har det blitt banket gjennom en stortingsmelding som instruerer Konkurransetilsynet til å sikre at innkjøpsbetingelsene i dagligvarebransjen er «saklig begrunnet» og ikke er skadelig for konkurransen, noe Reitan har snakket mye om de siste årene.

– Gjør denne tolkningen av konkurranseloven det lettere å satse i dette markedet?

– Det har en sammenheng, selv om vi nok hadde gjort dette uavhengig av Stortinget.

Flere bein før børs

Årets store Reitan-nyhet har likevel vært planene om en mulig børsnotering av virksomheten.

Ole Robert Reitan selv holder kortene tett til brystet både om og eventuelt når dette vil skje.

– Men en satsing på storhusholdning gir vel mening i forbindelse med en børsnotering, at man nå eksponeres mot hele matmarkedet?

– Det er fornuftig om det blir snakk om børs eller ikke, men det er jo et naturlig nytt bein i vår virksomhet. Men vi tror det kan gi økt konkurransekraft fremover, sier Reitan.

– Hva er ambisjonene for dette nye markedet, hvor mye vil man omsette for det første året?

– Det er mange år siden jeg snakket om konkrete ambisjoner før oppstart, humrer Reitan, og mener det er mer fornuftig å snakke om det på et senere tidspunkt.