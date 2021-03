Halverte burger-salget i koronaåret

Burger King på Torget fikk en skikkelig dupp i omsetningen i fjor. Årsaken er selvsagt korona og færre burger-sultne folk på byen.

Burger King på Torget i Stavanger fikk merke koronapandemien i fjor. Vis mer byoutline Pål Christensen

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Jeg kan dessverre ikke kommentere noe som helst. Dette må du ta med ledelsen i King Food som eier Burger King, sier Henry Arne Flesjå da Aftenbladet ringer for å få en kommentar til de rykende ferske regnskapstallene fra 2020.

Flesjå er en såkalt kommisjonær i Burger King-konseptet. Det vil si at han driver restauranten på Torget i Stavanger som selvstendig næringsdrivende gjennom sitt eget selskap - Kongen på Torget AS.

Resultatet ned med 500.000

«Som kommisjonær vil King Food AS eie restauranten, mens du drifter den og tar samtidig del i et felles restaurantkonsept. Du driver som selvstendig næringsdrivende og din næringsinntekt kommer som en fast prosent av omsetning», heter det på Burger King sin nettside.

Tallene til Kongen på Torget AS vil derfor ikke vise den hele og fulle omsetningen til restauranten på Torget, men regnskapet vil likevel gi en god pekepinn på hvordan fjoråret var for Stavanger-restauranten.

Henry Arne Flesjå eier selskapet Kongen på Torget AS som drifter Burger King på Torget i Stavanger. Vis mer byoutline Tommy Ellingsen

Og det er ingen tvil om at burger-restauranten i stor grad har merket korona-pandemien. Resultatet før skatt ble i fjor 879.000 kroner mot nesten 1,4 millioner kroner i 2019. Inntektene falt også dramatisk fra 11,7 millioner kroner i 2019 til 6,2 millioner kroner i fjor.

Gir ikke ut tallene

– Dette er tallene til driftsselskapet. De reelle tallene blir bokført hos oss i King Food siden vi er eiere av selve restauranten, sier administrerende direktør i King Food AS, Rune Sandvik.

– Hva er de reelle tallene for Burger King på Torget i Stavanger da?

– De gir vi ikke ut.

– Så da må vi altså bruke tallene fra selskapet Kongen på Torget AS for å danne oss et bilde av hvordan fjoråret var for Burger King i Stavanger?

– Du må nok det, ja.

Fikk 50.000 i kompensasjon

I regnskapet til Kongen på Torget AS kommer det fram at selskapet har mottatt 53.080 kroner fra regjeringens kompensasjonsordning i forbindelse med koronapandemien.

Selskapet har sysselsatt 12 årsverk i 2020.

PS! King Food AS hadde en omsetning på litt over 1 milliard kroner i 2019 med et resultat før skatt på 51,3 millioner kroner.