650 ansatte venter på Hydros avgjørelse

Hydro vurderer fremtiden for valseverkene i Holmestrand og på Karmøy, som til sammen har 650 ansatte. Flere ordførere er bekymret for et eventuelt salg.

Hydro vurderer å selge valseverkene i Holmestrand og på Karmøy som til sammen har 650 ansatte. Her fra Hydros anlegg på Karmøy. Vis mer byoutline Jan Kåre Ness / NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 1 time siden

Nylig skrev E24 at Hydro fortsatt vurderer å selge valseverkene sine, eller om virksomheten skal deles opp eller slås sammen med et annet selskap i et «joint venture».

Nå skriver NRK at ordførere og ansatte engasjerer seg for å forsøke å unngå et salg av valseverkene i Holmestrand og Karmøy.

I et valseverk blir blokker av aluminium bearbeidet til blant annet plater eller folie.

Hydro sliter med lønnsomheten i enheten Hydro Rolling, som driver med dette. Enheten leverte et underliggende driftsresultat på 70 millioner kroner i fjor, ned fra 413 millioner kroner i 2018 og tilsvarende sum i 2019. Til sammenligning leverte flere av selskapets andre enheter et underliggende driftsresultat på over én milliard kroner i 2020.

– Vi håper å få fullført det fortere heller enn senere, men vi vil komme tilbake til markedet når vi har de endelige resultatene, om vi eier, selger eller lager et «joint venture» her, sa finansdirektør Pål Kildemo i Hydro til E24 i februar.

Ordførere vil stanse salg

Mandag var Ap-leder Jonas Gahr Støre i møte med Hydro-ledelsen om salget av valseverkene, ifølge NRK.

– Vi stiller opp for Hydro når de trenger ordninger i forhold til CO₂-kompensasjon og andre sammenhenger. Da stiller vi også opp i situasjoner som dette, og sier klart ifra at de har et samfunnsansvar, sier Ap-lederen til NRK.

I tillegg har ordførerne i Holmestrand og Karmøy gått sammen med ordførerkollegene i Høyanger og Årdal for å stanse salget. De to valseverkene får aluminiumsleveranser fra smelteverkene i Høyanger og Årdal.

– Vi står skulder ved skulder, sier ordfører i Holmestrand Elin Gran Weggesrud (Ap) til NRK.

– Blodtrimmet

Også fagforeningene i Norsk Hydro er bekymret for et eventuelt eierskifte i de norske valseverkene, som har vært gjennom omfattende kostnadskutt og nedbemanninger på over 700 arbeidsplasser.

– De norske anleggene har tjent penger hele veien, for de har vært blodtrimmet. I fjor gikk de med solid overskudd begge to, og alle fagforeningene i Hydro mener det er strategisk feil å selge disse anleggene, sa hovedtillitsvalgt Sten Roar Martinsen i Norsk Hydro til E24 i forrige uke.

Han frykter at et salg av valseverkene vil kunne gå ut over selskapets strategiske satsing på resirkulering, siden en stor andel av selskapets resirkulering skjer nettopp i disse verkene.

– De to norske valseverkene er blant de grønneste jobbene vi har i Hydro, sa Martinsen.

Ap er bekymret

I forrige uke sa stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap) til E24 at han var bekymret for et eventuelt salg av de norske valseverkene. Han ønsker trygghet for arbeidsplassene, og håpet at Hydro vil beholde virksomheten.

– Jeg er først og fremst bekymret for den helhetlige tilnærmingen til håndteringen av aluminium i Norge som Hydro har hatt de siste årene, sa Aasland til E24 i forrige uke.

– Blir det en helt annen aktør som kommer inn, så kan det selvfølgelig også slå ut på leveransene fra Høyanger og Årdal til disse anleggene. Jeg mener det vil være en styrke om disse bedriftene fortsatt er en del av Hydro-systemet, sa Aasland.

Anlegg i Norge og Tyskland

Valseverket i Holmestrand har 400 ansatte og har vært i drift siden 1917. Her resirkuleres alle drikkeboksene som pantes i Norge. Anlegget lager alt fra telys til deler til byggenæringen.

Hydros valseverk på Karmøy har vært i drift siden 1968 og har 230 medarbeidere, og lager blant annet folie av metall det får fra selskapets smelteverk samme sted.

Andre anlegg i Hydros enhet for valsede produkter er Neuss, et tysk gjenvinningsanlegg for aluminiumsbokser, og Grevenbroich, hvor det blant annet lages deler til bilindustrien.