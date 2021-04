Nora Savosnick «Kapitalforvaltningens Netflix»: – Liker å si at vi hacker Wall Street

Ved hjelp av kunstig intelligens vil Stephen Mathai-Davis gi vanlige folk muligheten til å investere som profesjonelle.

Linn Kongsli Hillestad

Nora Savosnick (foto)

Publisert: For mindre enn 3 timer siden

SAN FRANCISCO (E24): Han beskriver det som kapitalforvaltningens Netflix. For en flat, månedlig sum på rett under hundrelappen, kan vanlige menn og kvinner få tilgang til kompliserte investeringsstrategier som tidligere var forbeholdt profesjonelle investorer.

– Målet vårt er å styrke enkeltpersoners evne til å investere som proffe. Smartere og mer effektivt – alt sammen med et tastetrykk, sier Stephen Mathai-Davis.

HJEMMEKONTOR: I likhet med de fleste andre i USA – og resten av verden – jobber Mathai-Davis for tiden fra hjemmet sitt i New Jersey. Vis mer byoutline Nora Savosnick / E24

I 2017 var han med å grunnlegge selskapet Quantalytics, som begynte som en nettbasert plattform basert på kunstig intelligens, hvor folk kunne se etter investeringsideer. Så, i november i 2019, kom Forbes Media inn som strategisk majoritetseier.

– Vi så tidlig potensialet i Quantalytics, sa Jeffrey Yam i Integrated Whale Media Investments da oppkjøpet ble offentliggjort.

Yam var en av arkitektene bak oppkjøpet, og han beskrev selskapets bruk av kunstig intelligens og datainnsikt som «ulikt noe som helst på markedet» med «potensial til å omforme investeringsprodukter for å levere uovertrufne råd».

– Dette gir oss muligheten til å introdusere produkter som tilbyr banebrytende investeringsinnsikt og investeringsstrategier for nye målgrupper, sa daglig leder Mike Federle i Forbes.

«Robot-hedgefond»

Siden den gang er Quantalytics blitt døpt om til Q.ai, og sammen med Forbes har de lansert et AI-drevet nyhetsbrev med investeringstips for magasinets lesere, samt en egen Forbes-plattform hvor brukerne kan gjøre aksje-research.

Nå har Q.ai lansert det Mathai-Davis kaller «kapitalforvaltningens Netflix», en investerings-app bygget blant annet på kunstig intelligens – en slags robot-investor, om du vil. Eller et robot-hedgefond, som gründeren selv beskriver det som.

Vis mer byoutline Nora Savosnick / E24

Kort tid etter lansering ble de kåret til beste investeringsplattform av organisasjonen Fintech Breakthrough, og Stephen Mathai-Davis tror dette blant annet skyldes at nye kvantitative teknikker, som flerfaktormodellering og kunstig intelligens, ikke har funnet veien til hobbyinvestorene ennå.

– Jeg tror dette kommer til å bli den neste store endringen over hele linjen, sier han i et Zoom-intervju fra hjemmet sitt i New Jersey.

Eller som han formulerer det i en melding fra selskapet:

– Vi liker å si at vi hacker Wall Street.

Lang venteliste

I motsetning til investeringsapper som Robinhood, som har vært mye i vinden i forbindelse med krigen om Gamestop-aksjen, er ikke Q.ai tilrettelagt for kjøp og salg av enkeltaksjer. I stedet kan brukerne investere i ulike kjernestrategier.

Dette kan redusere gambling-tendensene som vi har sett med apper som Robinhood, ifølge økonomiprofessor Nerissa Brown ved University of Illinois Urbana-Champaign.

– Men selv med porteføljeinvesteringsmodellen er det fortsatt ting som kan føre til at enkelte investorer kommer litt på villspor hvis ikke de har ordentlig kunnskap, sier hun.

Samtidig, påpeker Brown, at det kan være vanskelig å vite hvor gode algoritmene bak produktet er.

– Sluttresultatet er ikke bedre enn det som mates inn i algoritmen, sier hun.

– Derfor trenger vi å lære mye mer om hvordan disse algoritmene faktisk blir trent.

I Q.ai er det gründer Stephen Mathai-Davis som selv har designet produktene. Han har jobbet med kunstig intelligens i kvantitative investeringsmetoder og analyser i mange år.

Nå har han flere utviklere med på laget, men de er fortsatt et lite selskap. Totalt teller de litt over 15 ansatte. Antall brukere er konfidensielt.

– Men nettsamfunnet vårt vokser allerede raskt, og før lansering hadde vi 50.000 på venteliste til den nye appen, sier Mathai-Davis.

KOMPLISERT: De færreste hobbyinvestorer har hatt tilgang til kunstig intelligens, påpeker gründer Stephen Mathai-Davis. Det vil han gjøre noe med. Vis mer byoutline Nora Savosnick / Nora Savosnick

Markedet som tjenestene hans henvender seg til, hobbyinvestorene, har vokst kraftig i omfang de siste årene. Individuelle investorer utgjorde anslagsvis 19,5 prosent av USAs aksjevolum i 2020, en økning på fire prosentpoeng fra året før, og en dobling siden 2010, ifølge Investopedia.

Robinhood får noe av æren for dette, fordi de har gjort aksjehandel lettere tilgjengelig for allmennheten. I Norge finnes et tilsvarende selskap, som heter Kron, mens det norske selskapet Exabel bruker kunstig intelligens for å lage modeller for profesjonelle investorer.

Hobbyinvestorene viste virkelig sin styrke i januar, da de gikk sammen for å hindre at store fond skulle tjene penger på Gamestops undergang. Sentralt i dramaet sto Reddit-forumet Wall Street Bets, hvor Mathai-Davis selv har vært aktivt medlem de siste fire-fem årene.

– Vi har brukt data fra Reddit i tre-fire år. For meg var ikke Gamestop-dramaet en overraskelse. Denne trenden kommer til å fortsette, sier Mathai-Davis, som også har intervjuet et par tusen medlemmer i investormiljøene på Reddit, Facebook og Instagram i arbeidet med Q.ais investeringsprodukter.

– Jeg tror dette er en del av en trend der folk utveksler informasjon og stoler på hverandre for å lære å investere, delvis på grunn av dyp mistillit til Wall Street, sier han.

Vis mer byoutline John Minchillo / AP / NTB

Samtidig kan hobbyinvestorer ha større tillit til algoritmer enn vanlige investeringsrådgivere, sier Kimberly Mendoza, også hun professor ved University of Illinois Urbana-Champaign.

Hun har studert nettopp dette ved bruk av eksperimenter.

– Vi fant at investorer med lavere kunnskapsnivå enn de profesjonelle, stolte mer på robot-rådgiverne, sier hun.

– Om algoritmen er skikkelig bra, kan det være fint, men det er vanskelig å si noe om.

– Ikke et spill

Da markedet var på sitt villeste i januar, så Robinhood og flere andre meglertjenester seg nødt til å begrense handelen med noen av aksjene – inkludert Gamestop.

Mathai-Davis hevder de ikke vil møte på lignende problemer, blant annet på grunn av samarbeidet deres med Apex Clearing, et finansielt teknologiselskap som garanterer for hele handelssyklusen. En annen sentral forskjell, er tilnærmingen.

– Vi har tatt en slags hedgefond-tilnærming, som er: La oss anta at eiendelene våre er fem milliarder dollar. Kan selve strategien absorbere den? Er det nok likviditet i det vi investerer? Dette er ting vi kan gå gjennom i forkant.

Vis mer byoutline Nora Savosnick / E24

Noe av den største utfordringen med å bruke mer avansert teknologi, er imidlertid å skape en god kundeopplevelse, og Mathai-Davis sier de er inspirert av spilldesign, noe blant andre Robinhood har fått mye kritikk for.

Lederen for det amerikanske finanstilsynet (SEC), Gary Gesler, sa i en kongresshøring i begynnelsen av mars at de er bekymret for investerings-apper som benytter seg av denne type teknikk, fordi mindre erfarne investorer kan ta risiko de ikke fullt forstår.

– Teknologien har gitt bedre tilgang, men det reiser også interessante spørsmål, sa Gensler, ifølge Bloomberg.

– Hva betyr det når ballonger og konfetti faller og det brukes varsler for å få investorer til å gjøre flere transaksjoner?

Stephen Mathai-Davis bedyrer at de ikke forsøker å gjøre investeringer til et spill.

– Vi ønsker å gjøre det intuitivt og lett forståelig, sier han.

– Jeg synes mange av de eksisterende appene legger for mye vekt på industriell funksjonell design og ikke tenker på hvordan kunden opplever beslutningsprosessen.

