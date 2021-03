Bjørn Kjos ønsker samarbeid mellom Norwegian og Norse: – En vinn-vinn for begge to

Norwegian tapte store penger og måtte legge ned langdistansevirksomheten, men Bjørn Kjos har ikke gitt opp drømmen om et verdensherredømme i lavprissegmentet. Det er særlig én faktor som gjør at han tror det vil gå denne gang.

Bjørn Kjos avbildet på Gatwick flyplass under tiden som Norwegian-sjef. Nå satser han på et nytt langdistanseselskap, som han håper Norwegian vil feede med passasjerer.

– Jeg vil absolutt ikke gjøre noe som er til skade for Norwegian. Jeg hadde ikke vært med på dette hvis jeg ikke følte det var vinn-vinn for Norse og Norwegian, sier Bjørn Kjos til E24.

Den tidligere konsernsjefen og gründeren av Norwegian har nå kastet seg på en ny flysatsing: Norse Atlantic Airways.

Selskapet skal plukke opp hansken etter Norwegian og starte med lavpris-langdistanse mellom Europa og USA i første omgang, deretter til Asia.

Norse legger opp til mange av de samme rutene som Norwegian hadde og skal bruke noen av de Boeing 787 Dreamliner-flyene som en gang fløy med Norwegian-logoen over verdenshavene.

– Er det litt rart å nå satse igjen med Norse etter alt du bygget opp i Norwegian?

– Tvert imot. Jeg tror dette er helt riktig, sier Kjos.

– Jeg har veldig stor tro på dette prosjektet, i hvert fall når jeg vet hvilke folk som er involvert, fortsetter han.

– Skal du både investere i Norse og i emisjonen til Norwegian?

– Jeg ser disse selskapene som en samlet satsing. Hvis ikke Norwegian vil og kan satse på langdistanse, så er det veldig bra at Bjørn Tore (Larsen, journ.anm.) og teamet gjør det. Dette er en vinn-vinn for begge selskapene, sier Kjos.

Kjos ønsker ikke å si hvor mye han vil satse på de to selskapene.

Vil ha rutesamarbeid med flere flyselskap

I motsetning til Norwegian vil ikke Norse ha et eget rutenett av kortdistansefly i Europa som kan feede langdistanserutene.

Det tror ikke Kjos blir noe problem, for han mener Norse kan samarbeide med både Norwegian, EasyJet og amerikanske JetBlue om ruter – altså at de feeder hverandre fra kortdistanse i Europa og USA.

– Sånn sett er det ingen forskjell fra Norwegians satsing, sier Kjos.

Under Kjos etablerte Norwegian et samarbeid med EasyJet, som solgte billetter fra sine ruter og til USA via Norwegian.

I tillegg var et rutesamarbeid med amerikanske JetBlue på trappene, før coronapandemien slo inn.

– Vi ser for oss å jobbe med Norwegian, men har ikke rukket å sette oss ned med dem ennå. De har jo ikke hatt så mye tid i det siste, sier Kjos med referanse til konkursbeskyttelsen til Norwegian i Norge og Irland.

– Men jeg har veldig stor tro på at vi kan være en viktig aktør, fortsetter han om den nye satsingen.

Norwegian opplyser at de ikke har en kommentar til Norse og deres satsing mandag.

Den viktige x-faktoren

Norwegian tapte store beløp på langdistansesatsingen sin. Selv om ledelsen fortalte at flere av rutene hadde begynt å gå i pluss i 2019, sørget coronapandemien og krisen i Norwegian til at satsingen i januar ble lagt ned.

Det er særlig én faktor som Bjørn Kjos selv mener vil sørge for at Norse lykkes: Flymotorer.

Da Norwegian satset på langdistanse, valgte de det splitter nye flyet Dreamliner fra Boeing. Flyet er supermoderne og har et lavere drivstofforbruk, men hadde også tekniske problemer i starten.

Etter hvert viste det seg også at motorene fra Rolls-Royce hadde store problemer og at de måtte hyppig inn til service. Det reduserte Norwegians kapasitet og tvang selskapet til å leie dyre reservefly.

– Hadde vi ikke hatt motorproblemer ville langdistanse vært en suksess. Det bedyrer Rolls-Royce at de har fikset nå, sier Kjos.

– Tror du på dem etter at problemene har vart så lenge og rammet så mange flyselskaper?

– Det tok sin tid, men nå har de satt av 600 ingeniører til å fikse dette, så vi får tro det, sier Kjos.

Bjørn Tore Larsen er administrerende direktør i nystiftede Norse Atlantic Airways Vis mer byoutline Mattis Sandblad

– Et veldig riktig tidspunkt

Selv om luftfarten ligger nede med brukket rygg, mener Kjos det nå er «et veldig riktig tidspunkt» å satse.

–Det er nå man kan sikre gode betingelser.

Noe av det samme sa tidligere Norwegian-styreleder Erik G. Braathen da han i oktober lanserte Norwegian-konkurrenten Flyr.

– Bjørn Tore er mannen bak dette, sier Kjos om OSM Aviation-gründeren som leder Norse.

– Han kom til meg for å høre hva jeg synes om ideen. Og den synes jeg var veldig god. Særlig med de gode betingelsene man kan få på fly-leasing og slots (landingstillatelser, journ.anm.), fortsetter Kjos.

– Dere har banket på døren til de som leaset ut langdistansefly til Norwegian, og som også har tapt mye penger på det. Hvordan var det?

– Jeg kjenner jo alle sammen godt, så det er jo naturlig at de (Norse, journ.anm.) brukte meg når det kom til leasing. Det har vært en veldig god tone med leasingselskapene. De har tapt, men har også forståelse for hvorfor det skjedde, sier Kjos.

Norse skal leie inn de samme flyene Norwegian brukte, med samme setteoppsett. Dermed sparer man en kostbar ombygging.

– Den konfigurasjonen vi hadde på flyene, særlig den med større premium-klasse, var veldig effektiv, sier Kjos.

– Men dere satser på langdistanse, den delen av markedet som analytikere og bransjen regner med kommer sist tilbake?

– Det vil ta tid før folk er vaksinert, men når det skjer skal alle ut for å reise igjen. Jeg tror langdistanse kommer opp igjen, kanskje rundt jul for de store destinasjonene. Men man må nok regne ett år eller to før hele markedet er tilbake, sier Kjos.

– Har du fortsatt troen på at Norge kan bli en hub mellom USA og Asia?

– Jeg tror reiselysten er minst like stor som før. Det som kanskje treffer hele industrien er nok at det vil bli færre forretningsreisende. Men ferie- og fritidsmarkedet vil blomstre, sier Kjos.

